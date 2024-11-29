Dünyanın en büyük altın yatağı keşfedildi! Değeri 80 milyar doları geçiyor

29 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:14

Değeri 80 Milyar doları geçen dünyanın en büyük altın yatağı bulundu. Küresel piyasalarda hakimiyet kurmak isteyen Çin'e göre keşfedilen rezerv dünyanın en kaliteli yatağı konumunda. Yetkililer bölgede altın rezervi keşfine ilişkin bilgiler verdi. İşte detaylar...

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Birçok ülke küresel piyasalarda en güvenilir yatırım aracı olan altın​ için çeşitli hamleler yaparken Çin​'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çin'in merkezine yakın noktalarda yapılan araştırmalar sonucu yüksek kaliteli altın cevheri yatağı ortaya çıktı. Çin devlet medyasına göre, Çin'in merkezinde yaklaşık 1.000 metrik ton (1.100 ABD tonu) kıymetli metal içeren yüksek kaliteli altın cevheri yatağı keşfedildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVİ

Yaklaşık 600 milyar yuan veya 83 milyar ABD doları değerindeki keşif, Güney Afrika'daki South Deep madeninde bulunduğu tahmin edilen 900 metrik tonluk altın rezervini aşarak şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük ve en kazançlı altın rezervi olarak değerlendirildi.

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu, Hunan eyaletinin kuzeydoğusundaki Pingjiang ilçesinde 2 kilometre (1,2 mil) derinlikte 40 altın damarı tespit edildiğini doğruladı.

BİRÇOK KAYA ÇEKİRDEĞİNDE ALTIN BULUNDU

Sadece bunların 300 ton altın içerdiği düşünülüyor ve 3 boyutlu modelleme, 3 kilometre derinlikte ek rezervlerin bulunabileceğini gösteriyor. Büronun maden arayıcısı Chen Rulin, "Delinen birçok kaya çekirdeğinde görünür altın bulundu" dedi.

Çekirdek örnekleri, her bir ton cevherin 138 grama (yaklaşık 5 ons) kadar altın içerebileceğini gösteriyor. Yer altı madenlerinden çıkarılan cevherin 8 gramdan fazla içermesi durumunda yüksek kaliteli kabul edildiği düşünüldüğünde bu olağanüstü bir kalite seviyesi.

ÇİN PİYASAYA HAKİM

Çin, 2024 yılı başında 2.000 tonun üzerinde rezerve sahip olması beklenen dünya altın piyasasına hakim konumda olup madencilik sektörü küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Bulguların açıklanması, küresel belirsizlik ortamında kaynağa olan talebin artmaya devam etmesiyle hızla yükselen altın fiyatının daha da artmasına katkıda bulundu.

Dünya genelinde keşfedilmemiş kaç tane değerli cevher rezervi kaldığı henüz bilinmiyor. Uzmanlar, altın rezervlerinin zirvesine ulaşıp ulaşmadığımız konusunda fikir ayrılığına düştü.

Hunan sahasının çevresinden alınan çekirdek örnekleri, yatağın başlangıçtaki tahminlerden daha da uzağa uzanabileceğine işaret ediyor.