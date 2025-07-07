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 | İrem Çınar

Ebeveynler dikkat! Bebek oyuncağına gönüllü geri çağırma: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından risk taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık listeye yeni bir oyuncak ekledi ve gönüllü geri çağırma açıkladı.

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Ebeveynler dikkat! Bebek oyuncağına gönüllü geri çağırma: Bakanlık harekete geçti
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 17:27

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünlerle mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak bir bebek oyuncağında risk gördü ve gönüllü geri çağırma yaptı.

Çin'den ithal edilen Cocomelon adlıoyuncak bebekte dolgu liflerinin dışarı çıkması nedeniyle güvensizlik oluşturmasından dolayı gönüllü geri çağırmaya tabi tutuldu. Taşıdığı riskler arasında kesik, kimyasal ve yangın bulundu.

Ebeveynler dikkat! Bebek oyuncağına gönüllü geri çağırma: Bakanlık harekete geçti
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ETİKETLER
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#Cocomelon
#Çin İthalatı
#Ekonomi
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