Edirne esnafı heyecanla bekliyor! Sınır ticaretinde euro dönem

Bulgaristan'da euro ve levanın birlikte kullanıldığı bir aylık geçiş süresi sona erdi. 1 Şubat 2026'dan itibaren euro, ülkede tek yasal para birimi oldu.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, vatandaşların tüm ödemelerini euro cinsinden yapmakla yükümlü olduğu, tüccarların leva kabul etme zorunluluğunun sona erdiği ve tüm işlemlerde para üstünün yalnızca euro olarak verilmesi gerektiği duyuruldu.

Edirne esnafı heyecanla bekliyor! Sınır ticaretinde euro dönem

AMAÇ ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASI

Şeffaflığın sağlanması ve spekülatif uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde Euronun Uygulanması Yasası kapsamında fiyatların 8 Ağustos 2026 tarihine kadar hem leva hem de euro cinsinden gösterilmeye devam edeceği ifade edildi.

Edirne esnafı heyecanla bekliyor! Sınır ticaretinde euro dönem

Elinde leva bulunan vatandaşların, 30 Haziran 2026 tarihine kadar ticari bankalar ile banka şubesi bulunmayan yerlerdeki Bulgaristan Postanesi şubelerinde paralarını ücretsiz olarak euroya çevirebileceği, bu tarihten sonra ise Bulgaristan Merkez Bankası’nın (BNB) dönüşüm işlemini süresiz ve ücretsiz şekilde sürdüreceği belirtildi.

Edirne esnafı heyecanla bekliyor! Sınır ticaretinde euro dönem

SINIR TİCARETİNDE EURO DÖNEMİ

Euroya geçiş kararı, Türkiye-Bulgaristan sınırında ticaretin yoğun olduğu Edirne ve çevresinde de yakından izleniyor. Uzun yıllardır Bulgar vatandaşlarının Edirne’de yaptığı alışverişlerde leva kullanımı yaygınken, yeni dönemde alışverişlerin tamamen euro üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.

