Edirne esnafı heyecanla bekliyor! Sınır ticaretinde euro dönem

Bulgaristan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, vatandaşların tüm ödemelerini euro cinsinden yapmakla yükümlü olduğu, tüccarların leva kabul etme zorunluluğunun sona erdiği ve tüm işlemlerde para üstünün yalnızca euro olarak verilmesi gerektiği duyuruldu.

AMAÇ ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASI

Şeffaflığın sağlanması ve spekülatif uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti'nde Euronun Uygulanması Yasası kapsamında fiyatların 8 Ağustos 2026 tarihine kadar hem leva hem de euro cinsinden gösterilmeye devam edeceği ifade edildi.

Elinde leva bulunan vatandaşların, 30 Haziran 2026 tarihine kadar ticari bankalar ile banka şubesi bulunmayan yerlerdeki Bulgaristan Postanesi şubelerinde paralarını ücretsiz olarak euroya çevirebileceği, bu tarihten sonra ise Bulgaristan Merkez Bankası’nın (BNB) dönüşüm işlemini süresiz ve ücretsiz şekilde sürdüreceği belirtildi.

SINIR TİCARETİNDE EURO DÖNEMİ

Euroya geçiş kararı, Türkiye-Bulgaristan sınırında ticaretin yoğun olduğu Edirne ve çevresinde de yakından izleniyor. Uzun yıllardır Bulgar vatandaşlarının Edirne’de yaptığı alışverişlerde leva kullanımı yaygınken, yeni dönemde alışverişlerin tamamen euro üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor.