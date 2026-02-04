Menü Kapat
Benim Sayfam
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kredi kartı limiti sınırlaması için yeni karar! BDDK bankalara bildirdi: Muaf tutulacak

BDDK, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemeler için karar almıştı. Yapılan güncelleme ile limit uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirildi. İşte detaylar..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanındı.

Kredi kartı limiti sınırlaması için yeni karar! BDDK bankalara bildirdi: Muaf tutulacak

BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

Kredi kartı limiti sınırlaması için yeni karar! BDDK bankalara bildirdi: Muaf tutulacak

3 AY SÜRE VERİLDİ

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
