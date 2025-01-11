Ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyetini kaptıran sürücüler yeni düzenleme bekliyor

11 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:11

Ehliyetini çeşitli nedenlerle kaptıran vatandaşlar, 2025 yılında bir ehliyet affı düzenlemesi olup olmayacağını yakından takip ediyor. Trafik cezaları ya da diğer gerekçelerle sürücü belgesini kaybedenler, bu yıl ehliyetlerini geri kazanma ihtimali için umutlu. Peki, 2025’te ehliyet affı gündemde mi? İşte merak edilen detaylar...

2025 yılının başında sürücüler arasında tartışılan en önemli konulardan biri ehliyet affı talebi oldu. Sosyal medyada #EhliyetAffı etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, bu taleplerin Meclis​ gündemine taşınması için güçlü bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor.

EHLİYET AFFI ÇIKARSA KİMLERİ KAPSAYACAK?

Ehliyet affı düzenlemesinin kabul edilmesi durumunda, ceza puanı nedeniyle ehliyetine el konulan ya da iptal edilen sürücüler bu aftan yararlanabilecek. Düzenleme kapsamında, belirlenen şartları sağlayan kişiler başvuruda bulunarak ehliyetlerini yeniden alabilecek. Ancak şu an için bu konuda yürürlükte olan bir yasa ya da resmi bir düzenleme bulunmuyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Ehliyet affıyla ilgili henüz bir yasa teklifi verilmiş ya da resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu düzenlemenin Meclis gündemine alınması halinde, yasalaşma süreci tamamlandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Sürücüler, sosyal medya platformlarındaki yoğun desteğin yetkililer üzerinde bir etki oluşturmasını umarken, konunun önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde tartışılması bekleniyor.