Ekim ayı bitmeden 8 şirket daha temettü dağıtacak: İşte gün gün tarih takvimi ve net tutarlar

Borsa İstanbul’da 3. çeyrek bilançoları beklenirken, şirketlerin nakit kâr payı (temettü) dağıtım takvimi yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Ekim ayının kalanında gerçekleşecek ödemelerde hisse başına net kâr payı tutarıyla öne çıkan şirket 2,19 TL ile MCARD oldu. Onu 0,90 TL net temettü ile BASCM ve 0,85 TL ile MERIT takip ediyor. Toplam dağıtılacak tutarda ise 5 milyar TL'yi aşan kâr payı ödemesiyle yine BASCM zirvede yer alıyor.

EKİM AYI KANAN TEMETTÜ TAKVİMİ VE HİSSE BAŞINA NET ÖDEMELER

Ekim ayının geri kalanında temettü dağıtacak 8 şirketin ödeme tarihleri ve hisse başına net tutarları şu şekilde: