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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Hisse.net
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:58

Ekim ayı bitmeden 8 şirket daha temettü dağıtacak: İşte gün gün tarih takvimi ve net tutarlar

Borsa İstanbul’da 3. çeyrek bilançoları beklenirken, şirketlerin nakit kâr payı (temettü) dağıtım takvimi yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Ekim ayının ilk yarısında EBEBK ödemesini tamamlarken, ay sonuna kadar 8 şirket daha yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. 20 Ekim'de başlayacak yeni ödeme maratonunda hisse başına en yüksek net temettüyü verecek şirket ise MCARD oldu. İşte gün gün temettü dağıtacak şirketler...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Ekim ayı bitmeden 8 şirket daha temettü dağıtacak: İşte gün gün tarih takvimi ve net tutarlar
KAYNAK:
Hisse.net
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:58

’da 3. çeyrek bilançoları beklenirken, şirketlerin nakit kâr payı (temettü) dağıtım takvimi yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor. 

Ekim ayı bitmeden 8 şirket daha temettü dağıtacak: İşte gün gün tarih takvimi ve net tutarlar

Ekim ayının kalanında gerçekleşecek ödemelerde hisse başına net kâr payı tutarıyla öne çıkan şirket 2,19 TL ile MCARD oldu. Onu 0,90 TL net temettü ile BASCM ve 0,85 TL ile MERIT takip ediyor. Toplam dağıtılacak tutarda ise 5 milyar TL'yi aşan kâr payı ödemesiyle yine BASCM zirvede yer alıyor.

Ekim ayı bitmeden 8 şirket daha temettü dağıtacak: İşte gün gün tarih takvimi ve net tutarlar

EKİM AYI KANAN TEMETTÜ TAKVİMİ VE HİSSE BAŞINA NET ÖDEMELER

Ekim ayının geri kalanında temettü dağıtacak 8 şirketin ödeme tarihleri ve hisse başına net tutarları şu şekilde:

  • BEGYO (Batı Ege GYO):
    • Tarih: 20 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 0,01 TL
    • Toplam Tutar: 10.000.000 TL
  • BASCM (Başkent Çimento):
    • Tarih: 21 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 0,90 TL
    • Toplam Tutar: 5.099.855.800 TL
  • MCARD (Mastercard / MCard):
    • Tarih: 23 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 2,19 TL
    • Toplam Tutar: 202.371.744 TL
  • OSMEN (Osmanlı Yatırım):
    • Tarih: 26 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 0,04 TL
    • Toplam Tutar: 17.000.000 TL
  • SRVGY (Servet GYO):
    • Tarih: 26 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 0,08 TL
    • Toplam Tutar: 250.000.000 TL
  • MERIT (Merit Turizm):
    • Tarih: 27 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 0,85 TL
    • Toplam Tutar: 286.100.000 TL
  • MEDTR (Meditera Tıbbi Malzeme):
    • Tarih: 27 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 0,10 TL
    • Toplam Tutar: 11.475.000 TL
  • DESA (Desa Deri):
    • Tarih: 30 Ekim 2026
    • Hisse Başına Net: 0,08 TL
    • Toplam Tutar: 40.000.000 TL

 

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ETİKETLER
#Borsa İstanbul
#Mcard
#Bascm
#Merit
#Begyo
#Ekonomi
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