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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:21

Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayında yaklaşık 1,3 milyon vatandaşa toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 11:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , ayında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ekim ayında 736 bin 596 vatandaşımıza 5 milyar 374 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 553 bin 890 vatandaşımıza 4 milyar 96 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşımızın toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Ödeme TürüFaydalanıcı SayısıÖdeme Tutarı
Yaşlı Aylığı736.5965.374.000.000 TL
Engelli Aylığı553.8904.096.000.000 TL
Toplam1.290.4869.470.000.000 TL

 

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ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#Yaşlı aylığı
#engelli aylığı
#ekim
#Ekonomi
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