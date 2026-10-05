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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:37

Enflasyon yüzde 1,84 geldi: Sefer Şener ve İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı tahmin

TÜİK tarafından açıklanan ve beklentilerin altında kalarak aylık yüzde 1,84 olarak gerçekleşen Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ve Finans Analisti İslam Memiş; eğitim ve sağlık harcamalarındaki yükselişe dikkat çekerken, piyasalardaki fiyat algısını ve yıl sonu beklentilerini TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:37

, merakla beklenen Eylül ayı verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine geriledi. Ekonomist ve Finans Analisti , canlı yayınında açıklanan rakamları değerlendirdi.

Prof. Dr. Sefer Şener, yüzde 1,84'lük aylık enflasyonun beklentilerin oldukça altında geldiğine dikkat çekerek, eğitim ve sağlık kalemlerindeki artışların öne çıktığını söyledi. Şener, "Yılın en düşük enflasyonunu göreceğimizi biraz önce söylemiştik. Yüzde 1,84'lük bir enflasyon geldi. Beklentilerin oldukça altında" ifadelerini kullandı.

Enflasyon yüzde 1,84 geldi: Sefer Şener ve İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı tahmin

Özellikle eğitim kalemine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şener, eğitimde aylık bazda yüzde 14'lerin üzerinde değişim görüldüğünü, sağlıkta da yüksek oranlı artışın devam ettiğini ifade etti.

Şener, rakamların beklentilerin altında gelmesinin yıllık enflasyon üzerinde ciddi bir değişimi beraberinde getirebileceğini belirterek, detayların açıklanmasının ardından daha net değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

EĞİTİM ENFLASYONDA İLK SIRADA

Aylık artış oranları üzerinden değerlendirme yapan Şener, eğitim kaleminin ilk sırada yer aldığını, eğitimin ardından giyim ve ayakkabının geldiğini belirtti. Ulaştırmanın yüzde 2,79 ile üçüncü sırada bulunduğunu söyleyen Şener, ulaştırmanın ardından konutun geldiğini, mobilya, ev eşyası ve diğer kalemlerin de sıralandığını aktardı.

Şener, eğitimden yüksek oranlı katkı gelmeye devam etmesinin önemli olduğunu belirterek, sağlık ve konut kalemlerinde de yüksek oranlı katkılar görüldüğünü söyledi.

Enflasyon yüzde 1,84 geldi: Sefer Şener ve İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı tahmin

Gıda fiyatlarında ise gerileme olduğunu belirten Şener, gıdanın yıllık bazda yüzde 27'ler civarında bulunduğunu ifade etti. Gıdanın daha önce yüzde 33'ler seviyesinde olduğunu hatırlatan Şener, genel enflasyonun altında kalan bu hareketin geçici olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimde aylık bazda yüzde 15 seviyesinde artış olduğunu belirten Şener, bu kalemin gıda gibi yüksek oranlı bir ağırlığa sahip olması halinde çok daha yüksek enflasyon rakamlarıyla karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Enflasyon yüzde 1,84 geldi: Sefer Şener ve İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı tahmin

"YIL SONUNDA YÜZDE 28-29'LUK ENFLASYON GÖREBİLİRİZ"

Şener, "Gelecek üç ayın rakamlarını da bunu eklediğimizde, çok muhtemelen yüzde 28 ila yüzde 29'luk bir enflasyonla bu yılı kapatmış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve giyim gibi kalemlerin aylık bazda enflasyona yüksek katkı verdiğini belirten Şener, eğitim kaleminden gelen katkı olmasaydı aylık enflasyonun yüzde 1'in altına düşebileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın beklentisinin yüzde 2,12 seviyesinde olduğunu hatırlatan Şener, yüzde 2'nin altında gelecek rakamların ciddi şekilde sorgulanacağının daha önce ifade edildiğini belirtti.

Şener ayrıca eğitim kaleminin yıllık enflasyona katkısının 0,30 puan seviyesinde olduğunu belirterek, ölçüm yöntemlerine dikkat çekti. Vatandaşın hayatına doğrudan sirayet eden alanlara odaklanılması gerektiğini söyleyen Şener, özellikle gıda, konut ve kira tarafının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Enflasyon yüzde 1,84 geldi: Sefer Şener ve İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı tahmin

İSLAM MEMİŞ: "UMARIM HERKES BU DÜŞÜŞLERİ HİSSEDİYORDUR"

Finans Analisti İslam Memiş, "Umarım herkes bu düşük rakamları hissediyordur; raflarda, çarşıda, cebimizde, kirada, restorana gittiğimiz zaman... Umarım herkes bu düşüşleri hissediyordur" dedi.

Memiş, emlak fiyatları ve kira konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, fiyatlarda henüz bir düşüş görmediğini söyledi. Emlak piyasasının yalnızca fiyatlar üzerinden değil, satışlar üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Memiş, ev sahibi ve kiracıların ciddi bir pazarlık içerisinde olduğunu dile getirdi.

Enflasyon yüzde 1,84 geldi: Sefer Şener ve İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı tahmin

"BEN BU KADAR DÜŞÜK BİR RAKAM BEKLEMİYORDUM"

Memiş, açıklanan yüzde 1,84'lük enflasyon rakamını beklemediğini de söyledi. "Ben bu kadar düşük bir rakam beklemiyordum. Ben yüzde 2'nin üzerinde, yüzde 2,3'ün altında bir rakam bekliyordum" diyen Memiş, özellikle eğitim harcamaları, kırtasiye giderleri ve gıda tarafındaki maliyetlerin açıklanan rakama nasıl yansıdığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Eğitim kaleminin enflasyona 0,30 puanlık katkısından söz edildiğini hatırlatan Memiş, kendi yaptığı kırtasiye harcamalarında geçen yıl ile bu yıl arasında bu kadar küçük bir fark görmediğini ifade etti.

Memiş, "Umarım bu düşüş devam eder. Hep beraber bu enflasyon tarafındaki gerilemeyi bu hafta boyunca cebimizde, raflarda ve soframızda hissederiz diye umut ediyorum" diye konuştu.

Enflasyon yüzde 1,84 geldi: Sefer Şener ve İslam Memiş'ten yıl sonu için çarpıcı tahmin

"FAİZLERİ SABİT BIRAKMAK BİLE BAŞARI"

Finansal piyasalardaki gelişmelere de değinen Memiş, dönemsel etkiler nedeniyle ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın çeşitli revizyonlar yapabileceğini söyledi.

Savaşın getirdiği belirsizlikler ve enflasyonist ortamın Merkez Bankası'nın faiz politikasında değişikliğe gitmesini zorlaştırdığını belirten Memiş, piyasanın uzun süredir faiz indirimi beklediğini ancak dış koşulların buna izin vermediğini ifade etti.

Memiş, "Bugüne baktığımız zaman, bugünkü türbülansa, belirsizliğe ve fon krizinin getirmiş olduğu maliyete baktığımız zaman, bırakın faiz indirimlerini, faizleri sabit bırakmanın bile başarı olduğu bir ortamdan geçiyoruz. Bunu hakkaniyetle değerlendirmek lazım" dedi.
Memiş'ten enflasyon ve kur için yukarı yönlü revizyon beklentisi

Memiş, kişisel öngörüsünün hem enflasyon hem de kur tarafında yukarı yönlü revizyonlar yapılacağı yönünde olduğunu açıkladı.

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#enflasyon
#TÜİK
#İslam Memiş
#tgrt haber
#Prof. Dr. Sefer Şener
#Ekonomi
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