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Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:50
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Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 3'üncü ay enflasyon verisindeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin ilk 2 aylık hak edişi %3,65 olarak gerçekleşmişti. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamıyla birlikte 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı.

  • 3 Aylık Birikimli Enflasyon: %5,56
  • Memur ve Memur Emeklisi 3 Aylık Garanti Zam Oranı: %7,00 (Toplu Sözleşme Garantisi - Enflasyon farkı henüz doğmadı)
  • SSK ve Bağ-Kur Emeklisi 3 Aylık Garanti Zam Oranı: %5,56

2
Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ-ARALIK 2026 MEVCUT → 3 AYLIK GARANTİ)

İşte kalem kalem 3 aylık fark tabloları ve maaşlara zam yansımaları:

  • Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4)
    • Mevcut Maaş: 107.110 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 114.608 TL
  • Memur (Üniversite Mezunu - 9/1)
    • Mevcut Maaş: 73.070 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 78.185 TL

  • Uzman Öğretmen (1/4)

    • Mevcut Maaş: 92.166 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 98.618 TL

     

3
Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

  • Öğretmen (1/4)
    • Mevcut Maaş: 83.254 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 89.082 TL
  • Başkomiser (3/1)
    • Mevcut Maaş: 101.242 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 108.329 TL

  • Polis Memuru (8/1)

    • Mevcut Maaş: 92.618 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 99.101 TL

     

4
Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

  • Uzman Doktor (1/4)
    • Mevcut Maaş: 170.730 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 182.681 TL
  • Hemşire (Üniversite Mezunu - 5/1)
    • Mevcut Maaş: 84.845 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 90.784 TL
  • Mühendis (1/4)
    • Mevcut Maaş: 109.185 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 116.828 TL

  • Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1)

    • Mevcut Maaş: 75.877 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 81.188 TL

     

5
Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

  • Profesör (1/4)
    • Mevcut Maaş: 153.208 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 163.933 TL
  • Araştırma Görevlisi (7/1)
    • Mevcut Maaş: 102.779 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 109.974 TL
  • Vaiz (1/4)
    • Mevcut Maaş: 86.983 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 93.072 TL
  • Avukat (1/4)
    • Mevcut Maaş: 102.135 TL
    • 3 Aylık Garanti Maaş: 109.284 TL

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Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA SON DURUM

Eylül ayı enflasyonunun %1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte 3 aylık kümülatif taban aylık yansımaları şu şekilde şekillendi:

  • En Düşük Memur Emekli Aylığı: Temmuz 2026 döneminde 31.527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, 3 aylık kesinleşen %7,00'lik toplu sözleşme garantisiyle birlikte en az 33.734 TL seviyesine yükselmiş durumdadır.

     

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7
Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

  • EN DÜŞÜK SSK / BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI (TABAN AYLIK): Temmuz 2026 yasal düzenlemesiyle 23.552 TL'ye çıkarılan SSK ve Bağ-Kur taban emekli aylığı, 3 aylık kümülatif %5,56'lık enflasyon birikimiyle 24.861 TL garanti seviyesine ulaşmıştır. (Not: SSK ve Bağ-Kur taban emekli aylığının nihai artış oranı, Ocak 2027 verilerinin ardından TBMM tarafından yapılacak yasal düzenlemeyle kesinleşmektedir).

 

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Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

EDİTÖR NOTU: 3 aylık enflasyon %5,56'da kalarak %7,00'lik toplu sözleşme barajının altında kalmıştır. Enflasyon farkının doğması için kalan 3 ayda %1,36'lık eşiğin aşılması gerekmektedir. Aşağıdaki maaşlar, enflasyon farkı olmasa dahi cebinizde olan %7,00'lik garanti zam üzerinden hesaplanmıştır. 

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