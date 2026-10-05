Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

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İstanbul
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 3'üncü ay enflasyon verisindeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin ilk 2 aylık hak edişi %3,65 olarak gerçekleşmişti. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamıyla birlikte 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı.
İşte kalem kalem 3 aylık fark tabloları ve maaşlara zam yansımaları:
Uzman Öğretmen (1/4)
Polis Memuru (8/1)
Teknisyen (Lise Mezunu - 11/1)
Eylül ayı enflasyonunun %1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte 3 aylık kümülatif taban aylık yansımaları şu şekilde şekillendi:
En Düşük Memur Emekli Aylığı: Temmuz 2026 döneminde 31.527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, 3 aylık kesinleşen %7,00'lik toplu sözleşme garantisiyle birlikte en az 33.734 TL seviyesine yükselmiş durumdadır.
EDİTÖR NOTU: 3 aylık enflasyon %5,56'da kalarak %7,00'lik toplu sözleşme barajının altında kalmıştır. Enflasyon farkının doğması için kalan 3 ayda %1,36'lık eşiğin aşılması gerekmektedir. Aşağıdaki maaşlar, enflasyon farkı olmasa dahi cebinizde olan %7,00'lik garanti zam üzerinden hesaplanmıştır.