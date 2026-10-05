Emekli ve memur zammı için üçüncü veri geldi: İşte Eylül ayı enflasyonu sonrası meslek meslek yeni rakamlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK'ten gelecek 3'üncü ay enflasyon verisindeydi. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilerin ilk 2 aylık hak edişi %3,65 olarak gerçekleşmişti. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamıyla birlikte 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı.