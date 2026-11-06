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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:17

Ekim verileri açıklandı: İkinci el otomobil reel olarak geriledi

VavaCars'ın yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi ekim ayı sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları aylık yüzde 0,6 artarken yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi. Fiyat artışı yüzde 29,8'lik enflasyonun ve döviz kurlarının oldukça gerisinde kalarak reel olarak gerileme kaydetti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Ekim verileri açıklandı: İkinci el otomobil reel olarak geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:17

VavaCars, yapay zekayla geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapor, ikinci el araç fiyatlarında yıl boyunca gözlenen ölçülü artış eğiliminin ekim ayında da korunduğunu ortaya koydu.

Ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Yıllık fiyat artışı yüzde 7,2'ye gerileyerek, aynı dönemde yüzde 29,8 olarak gerçekleşen enflasyonun altında kaldı.

Ekim verileri açıklandı: İkinci el otomobil reel olarak geriledi

Yılın ilk 10 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 6,8 yükseldi ve döviz kurlarındaki artışın gerisinde kalmayı sürdürdü. İkinci el araç fiyatlarında aylık bazda yükseliş devam etse de yıllık artış oranı eylül ayındaki yüzde 8'den ekimde yüzde 7,2'ye indi.

Söz konusu dönemde dolar yüzde 16,2, avro ise yüzde 10,8 değer kazandı. Döviz kurlarındaki ve enflasyondaki artışın gerisinde kalan ikinci el araç fiyatlarında, 2026'nın ilk 10 ayında nominal olarak artış görülmüş olsa da diğer endekslerle kıyaslandığında reel anlamda düşüş yaşandı.

Yıl sonuna yaklaşırken sıfır araç pazarında devam eden kampanyalar, araç yenileme planları üzerinden ikinci el piyasası açısından da önem taşıyor.

Ekim verileri açıklandı: İkinci el otomobil reel olarak geriledi

İKİNCİ EL ALIM SATIMI HAREKETLENİR Mİ?

Bu dönemde küresel gündemin seyrinin yanı sıra yerel piyasalarda ve fon piyasalarında yaşanan gelişmeler de tüketicilerin birikimlerini değerlendirme tercihlerine ve nakit planlamalarına yön verebiliyor. Söz konusu tercihlerin, gelecek dönemde ikinci el araç alım-satım planlamalarında etken olacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ekim verilerinin, ikinci elde fiyatların kontrollü seyrini koruduğuna işaret ettiğini belirtti.

Gelecek dönemlerde küresel gelişmelerin yanı sıra hem yerel hem ulusal piyasalardaki dalgalanmaların tüketicilerin nakit planlamaları üzerinden araç alım satım kararlarına yansıyabileceğini kaydeden Gözelekli, "Yılın son iki ayında, sıfır araç kampanyalarının alıcıların seçeneklerini genişleterek araç yenileme talebini desteklemesini, fiyatların ise rekabetin etkisiyle mevcut seviyeleri etrafında sınırlı değişim göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

 

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ETİKETLER
#enflasyon
#ikinci el araç fiyatları
#Vavaai Fiyat Endeksi
#Vavacars
#Serdıl Gözelekli
#Ekonomi
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