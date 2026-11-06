Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

Tüm karamsar öngörülere rağmen, merkez bankalarının yapısal talebi piyasayı desteklemeyi sürdürüyor. Goldman Sachs, özel varlık fonları ile diğer uzun vadeli yatırımcıların mali sürdürülebilirlik risklerine karşı altını halen bir sigorta aracı olarak değerlendirebileceğini vurguladı.