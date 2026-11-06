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Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 11:53
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1
Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son aylarda benimsediği daha sıkı para politikası, Goldman Sachs'ın altın fiyatları öngörülerini revize etmesine yol açtı. Banka, 2026 ve 2027 yılları için ons altın beklentilerinde ciddi bir indirime gitti.

2
Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (FED) son aylarda izlediği sıkı para politikası duruşunu gerekçe göstererek altın fiyatlarına yönelik beklentilerini düşürdü.

3
Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

Banka perşembe günü paylaştığı raporda, 2026 sonu altın fiyatı tahminini 4.650 dolar/ons seviyesinden 4.150 dolar/ons seviyesine çekti. 2027 sonu beklentisi ise 5.400 dolar/ons'tan 4.800 dolar/ons'a indirildi.

4
Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

Raporda potansiyel olarak daha yüksek petrol fiyatlarının, sistematik satışlar yoluyla altın üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çekildi. Hisse senedi piyasalarında yaşanacak sert düşüşlerin, teminat tamamlama çağrıları ve kaldıraç azaltma adımları nedeniyle yatırımcıları nakit bulmaya zorlayacağı belirtildi.

5
Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

Uzmanlara göre, ortaya çıkacak likidite ihtiyacı ilk etapta altın fiyatlarını aşağı çekme riski taşıyor.

6
Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

Tüm karamsar öngörülere rağmen, merkez bankalarının yapısal talebi piyasayı desteklemeyi sürdürüyor. Goldman Sachs, özel varlık fonları ile diğer uzun vadeli yatırımcıların mali sürdürülebilirlik risklerine karşı altını halen bir sigorta aracı olarak değerlendirebileceğini vurguladı.

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Altın yatırımcısına dev bankadan üzücü haber! FED'in para politikası hesapları değiştirdi

Diğer taraftan spot altın piyasasında perşembe günü yukarı yönlü bir ivme gözlemlendi. Düşen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini hafifletmesi, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerinde zayıflamaya yol açtı. Yaşanan gerilemenin ardından spot altın, son iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı.

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