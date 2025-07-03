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 | Bengü Sarıkuş

Ekmeğe 2,5 TL zam geldi: Bazı fırıncılar direniyor

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekmek fiyatlarına zam yansıtan bazı ilçeler olmaya başladı. Afyonkarahisar'da ekmek fiyatları 2,5 lira zamla satılmaya başlandı. Zam kararına birçok fırıncı uyarak yeni fiyatı uygulamaya başladı. Bazı fırıncılar ise karara direniyor.

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Ekmeğe 2,5 TL zam geldi: Bazı fırıncılar direniyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 13:14

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 250 gram ekmeğin satış fiyatı 12.5 TL oldu. İlçede 10 TL'den satılan 250 gram ekmeğe, 2.5 TL zam yapıldı. Yeni zammın ardından ilçede ekmek 12.5 TL'den satılmaya başlandı. İlçede bir çok fırıncının zam kararına uyduğu gözlenirken, bazı fırıncı esnafının ise rekabet amacı ile ekmeği eski fiyat olan 10 TL'den sattığı belirtildi.

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