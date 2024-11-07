Ekmek 4 liraya düştü! Market önünde uzun kuyruklar oluştu

07 Kasım 2024 13:47 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:59

Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı. Ekmek 4 lira oldu. Tanesi 10 TL olan ekmeği 4 TL’den satan market önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Fırıncılar arası rekabet nedeniyle düşük fiyata ekmek satışı gerçekleşti. Her gün market önüne gelen mahalle sakinleri, düşük fiyattaki ekmeği kaçırmamak için uzun kuyruklar oluşturdu.

EKMEĞİ 4 LİRADAN SATTILAR

Mersin’in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde 30 yıldır fırın işleten 69 yaşındaki İsmail Özen, 10 TL olan ekmeği bir süredir 7 TL’ye satıyordu. Bu durum fırıncıları rahatsız etti. Mersin Fırıncılar Odasının eski yönetimi, Özen’i mahkemeye verdi. Ancak Özen, davayı kazandı.

Olayın ardından fırının sağındaki ve solundaki iki market ekmeği 4 TL’den satmaya başladı.

VATANDAŞ REKABETTEN FAYDALANDI

Bu çekişme vatandaşa yaradı. Düşük fiyata ekmek satışında mahalle halkı her gün market önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Düşük fiyattaki ekmeği kaçırmamak için zaman zaman izdihamlar oluştu. Kasalarla getirilen ekmekler adeta kapış kapış sattı.

UCUZ EKMEĞE YOĞUN İLGİ

Bazı vatandaşlar ise 7 TL’den ekmek satan İsmail Özen’in fırınının önünde de sıra oluşturdu. Hem iki markette hem de fırında ekmekler her gün hızla tükeniyor. Ekmeği 4 lira gören vatandaşlar ise inanamıyor.

Ucuz ekmek almak için 5-6 kilometre mesafeden geldiğini belirten Mustafa Koçak, "Her yerde 10 lira, burada 4 lira. Neden diğer taraflarda 10 lira da burada 4 lira? Yani her yerde ucuz olursa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Market sahibi Süleyman Tanhan ise "Gördüğünüz gibi vatandaş memnun ve yoğunluğumuz var. Şu an ne yapacağımızı şaşırdık, o kadar talep var ki artık ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.