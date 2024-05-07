Ekonomi uzmanından borsa yatırımcılarına uyarı! Mayıs ayında enflasyon rekor kırabilir

07 May 2024 16:01 - Güncelleme : 07 May 2024 16:06

TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, Alper Altun'un Bi Bakalım programına katıldı. Yıldız, Mayıs enflasyon beklentisi hakkında açıklamada bulundu. Öte yandan Yıldız, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başlattığı ve bakanlıkların tek tek uyguladığı tasarruf programlarının ülke ekonomilerine etkilerini açıkladı.

MAYIS AYINDA ENFLASYON REKOR KIRABİLİR

Tasarruf programlarının henüz somut bir etkisi olmadığını vurgulayan Yıldız, etkilerin yılın ilk çeyreğinden sonra görülme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi. Nisan ayını rakamları geçerek yüzde 70'lerin de üzerine çıkacağını belirten Yıldız, Mayıs'ta rekor kıracağını belirtti. Ancak Mayıs sonrası enflasyon rakamlarında düşüş yaşanma olasılığını hatırlattı.

Yıldız sözlerine şu ifadelerde devam etti:

Uygulanan programlar meyve verdi Ancak etkiler yavaş yansıyor. Nisan ayı enflasyon beklentiden yüksek çıktı. Mayıs ise rekor kırabilir ve enflasyonda yüzde 70'ler görülebilir. Yılın ikinci yarısında ise hızlı bir düşüş olacak. Bunda en büyük etken ise turizm olacak. Çünkü ülke içine para akışının sağlanması ve devamlılığının getirilmesinde etkiler olumlu yansıyacak. Haziran'dan itibaren düzelme yaşanacak."

TÜRKİYE DEĞİL İSRAİL EKONOMİSİ ETKİLENDİ!

Yıldız, kredi derecelendirme merkezleri olan Bodys ve Fitch Ratings listesinde Türkiye'nin gride olduğunun altını çizdi. Bunun çıkması için enflasyonun düzelmesi gerektiğini hatırlattı. Ortalama yaz aylarında enflasyon rakamlarında düşme sonrası Türkiye'nin gri listeden çıkacağı ve yatırımda canlanma yaşanacağını ifade etti. Yıldız, Türkiye'nin İsrail ile anlaşmalarını bitirmesinin ise ekonomiye olumsuz etkilerin yansımadığı aksine İsrail ekonomisini olumsuz etkilediğine dair söylemlerin yayıldığını belirtti.

Savunma sanayindeki ihracat gücüne de değinen Yıldız, "Ekonomimize katkıları çok yüksek oldu. Bunun devamı da gelecek. Bu alanda dünya piyasasında yer almaması Türkiye'nin genel ekonomisini etkileyecek" dedi.

EKONOMİ UZMANINDAN BORSA YATIRIMCILARINA DİKKAT!

Yatırım amaçlı borsaya girenlere de uyarı da bulunan Ekonomi uzmanı Yıldız, endeksi yüksek şirketlere bakılmasını tavsiye etti. Şirketlerin önceki aylara göre borsada yükseliş ve düşüşlerinin takip edilmesini öneren Yıldız, yatırımcıların özellikle yılın ilk çeyreğindeki bu dalgalanmaya dikkat etmeleri konusunda uyarı da bulundu.

Kuveyt ile olan anlaşmalarda yatırımların oldukça önemli olduğunu belirten Yıldız, bunun ülke ekonomisine olumlu etkileri olacağının da altını çizdi. Yıldız, dolar ve altın hakkında da konuştu. Yakın tarihte altının ONS ve Dolar üzerindeki bazda değişim yaşayacağını belirten Yıldız, altının krizlerden bağlantısını kestiğini belirtti. Altının şimdiki düşüşü FED faiz ve savaş etkilerinden bağımsız bir düşüş yaşadığını açıkladı.