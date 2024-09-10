Elektrikli araç Avrupa'ya ağır cezalar getirecek! Milyarlarca dolar para cezası kapıda

10 Eylül 2024 17:34 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:38

Avrupalı otomobil üreticileri zor günler geçiriyor. Üreticiler düşen elektrikli araç satışları nedeniyle sıkı CO2 hedeflerine ulaşamadıkları için milyarlarca dolar para cezasına çarptırılabilir. 2025 yılında mevcut ortalama 116 g/km rakamının 94 g/km'ye düşmesi bekleniyor. Ancak Avrupa'da yeni elektrikli araç satışlarının düşmesi nedeniyle otomobil üreticilerinin büyük ihtimalle bu hedefi yakalayamaması bekleniyor.

Avrupalı otomobil üreticileri elektrikli araçlara olan talebin düşmesi nedeniyle 2025 yılına kadar belirlenen katı emisyon hedeflerini kaçırabilir. Avrupa'daki otomobil endüstrisi, yeni otomobil satışlarında ortalama emisyonlara ilişkin AB CO2 sınırını tutturamadığı için toplam 15 milyar avro (12,6 milyar sterlin) para cezasına çarptırılabilir.

AVRUPA'DA EV SATIŞLARI DÜŞTÜ

Avrupa'da elektrikli araçlara olan talep geriledi.

2025 yılına kadar belirlenen katı emisyon hedeflerini kaçıran otomobil üreticilerinin milyarlarca dolarlık para cezasına maruz kalması bekleniyor.

Avrupa'daki otomobil endüstrisi, yeni otomobil satışlarında ortalama emisyonlara ilişkin AB CO2 sınırını tutturamadığı için toplam 15 milyar avro (12,6 milyar sterlin) para cezasına çarptırılabilir.

2025 yılında mevcut ortalama 116 g/km rakamının 94 g/km'ye düşmesi bekleniyor.

Yeni elektrikli araç satışlarının düşmesi nedeniyle otomobil üreticileri büyük ihtimalle bu hedefi yakalayamayacak.

Elektrikli araçlar bugünkü seviyede kalırsa, Avrupa endüstrisi 15 milyar avro para cezası ödemek veya 2,5 milyondan fazla aracın üretiminden vazgeçmek zorunda kalabilir.

Otomobil üreticilerine kilometre başına her gram CO2 için 95 avro ceza kesilmesi ve bu cezanın satılan araç sayısıyla çarpılacağı için cezaların hızla artması bekleniyor.

FORD VE VOLKSWAGEN KIRMIZI ÇİZGİDE

Ford ve Volkswagen 2025 emisyon hedefine en uzak olanlar arasında yer alırken, hibrit model yelpazesiyle Toyota ise hedefe en yakın olan marka konumunda.

Hyundai, Kia ve Stellantis gibi diğer üreticiler hedeflere ulaşmaya yakın. Ancak, filolarının ortalama emisyon değerini düşürmeyi başaramazlarsa satılan araç başına birkaç yüz avroluk para cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

Avrupa'da temmuz ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 10,8 düştü. EV'lerin pazar payı da geçen yılın aynı ayındaki yüzde 13,5'e kıyasla %12,1'e geriledi.

Almanya'da kayıtlarda yüzde 36,8'lik büyük bir düşüş kaydedilirken, düşüşün başlıca nedeninin hükümet teşviklerindeki azalma olduğu düşünülüyor.