Elektrikli araçlarda zam kapıda: Orta Doğu'daki gerilim enerji ve teknoloji dünyasını sarsıyor

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik hareketlilik, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının dalgalanmasına neden olmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilerken, bu durum yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Ancak uzmanlar, ABD-İran hattındaki müzakerelerin çökmesiyle birlikte piyasaların çok daha sert bir yükselişle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor.
14 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4 lira 35 kuruşluk bir indirim yapıldı. Pompa fiyatlarına doğrudan yansıyan bu düşüş sonrası güncel rakamlar şöyle şekillendi:
İstanbul: Motorin 72,26 TL, Benzin 62,65 TL, LPG 34,99 TL.
Ankara: Motorin 74 TL’nin altına düşerken, Benzin 63,62 TL, LPG 34,87 TL.
İzmir: Motorin 73,66 TL, Benzin 63,90 TL, LPG 34,79 TL.
Türkiye’deki indirimin aksine, Avrupa’da arz güvenliği endişesiyle panik havası hakim. ABD-İran müzakerelerinin çökmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tansiyonun zirve yapmasıyla Belçika’da akaryakıt istasyonları kilitlendi. Hükümetin fiyatları yukarı çekmek zorunda kalmasıyla dizel 2,22 euroyu aşarken, benzin 1,89 euroya dayandı. Sürücülerin depoyu doldurmak için yarıştığı ülkede bazı istasyonlarda yakıtın tükendiği bildirildi.
Piyasa uzmanları, kısa vadeli al-sat işlemlerinin yatırımcılar için riskli olduğunu vurgularken, İran’ın öngördüğü senaryolara dikkat çekiyor. Mevcut durumda 100 dolar bandında seyreden petrolün, gerilimin tırmanması halinde 200 doları geçebileceği ifade ediliyor.
Savaşın etkisi sadece petrolle sınırlı kalmıyor; yeni nesil elektrikli araç üretimi de büyük risk altında. Batarya üretiminin temel maddelerinden biri olan kükürt fiyatları, savaş öncesi 300 dolar seviyesindeyken 40 gün içinde 900 dolara fırlayarak %66,67 oranında artış gösterdi.
Elektrikli araç bataryalarında kullanılan her 1 ton nikel için yaklaşık 9-10 ton kükürt gerektiği hesap edildiğinde, maliyet artışının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Uzmanlar, bu hammadde krizi nedeniyle elektrikli araç fiyatlarına %30-35 oranında zam gelebileceğini öngörüyor.