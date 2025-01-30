Elektrikte yeni dönem! Bakan Bayraktar detayları paylaştı: 40 milyon aboneye dokunmuyoruz

30 Ocak 2025 15:23 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:50

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni tarife dönemine ilişkin detayları paylaştı. Tüketim üzerinden yeni uygulama için karar aldıklarını belirten Bayraktar, "42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz" dedi. Ayrıca Bakan Bayraktar, "Doğal gaza zam var mı?" sorusuna da cevap verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni tarife dönemine ilişkin detayları paylaştı.

42 MİLYON ABONENİN 40 MİLYONUNA DOKUNMUYORUZ"

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Tüketim üzerinden böyle bir değerlendirme yaptık. Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kilovat saat. İki katından da daha fazla 417 kilovat saatlik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici de bu grup artık destek grubunun dışında kalsın. Şubat içerisinde de gelebilir ama esas itibariyle 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz"

"DOĞAL GAZDA İLK ÇEYREKTE ZAM YOK"

Doğalgazda ilk çeyrekte zam olmayacağını belirten Bayraktar, "Bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. İl il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.