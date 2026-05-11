Elektronik ürün alacaklar elini çabuk tutsun! Yüzde 25 zam her an uygulanabilir

TÜİK tarafından paylaşılan verilerine göre, perakende satışlar Mart ayında aylık yüzde 2,6 artış gösterdi. Sektör bazında en hızlı yükseliş ise Mart’ta 6’lık oranla bilgisayar ve iletişim cihazlarında gerçekleşti.
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bir televizyon kanalına kritik değerlendirmelerde bulundu. Artan maliyetlere dikkat çeken Turnacı, bu yükselişin fiyatlara yansıyabileceğini kaydetti.
Şu an için yaşanan çip krizinin firmalar tarafından tüketicilere yansıtılmadığını kaydeden Turnacı, “Ocak’ta maliyetlerdeki yükselişle birlikte, ortalama üç ayda yüzde 20 artış söz konusuydu ve bu artışın yıl genelinde yüzde 25 daha çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunun sebepleri arasında ABD-İran gerilimi ve küresel çip krizini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
İletişim cihazlarındaki talep artışının fiyat beklentisiyle ilişkili olduğuna dikkat çeken Turnacı, vatandaşların ihtiyaçlarını öne çektiğini söyledi ve “İletişim cihazları hayatı kolaylaştırdığı için talep sürüyor. Fiyat artışı beklentisi ile satın alımlar erkene çekiliyor” şeklinde konuştu.
Teknolojik ürünlere erişimde taksit sınırlarının yükseltilmesi gerektiğini savunan MOBİSAD Başkanı Turnacı, “12 taksitte 20 bin TL olan sınır, özellikle satış noktası sayısı sınırlı olan KOBİ’leri olumsuz etkiliyor. Taksit sınırının yükseltilmesi için kaygılarımızı Maliye Bakanlığı’na iletiyoruz. Aksi halde bu durum, teknolojik ürünlerde kayıt dışılığa neden oluyor.” dedi.
Yenilenmiş ürün pazarına yönelik de konuşan Turnacı, “Bu yıl yenilenmiş ürün pazarının 660 bin adetten 1,5 milyon adede ulaşabileceğini öngörüyoruz. Kayıt dışılığı göz önüne aldığımızda ise bugün 17 milyon adet telefon satışının yapıldığını, bunun 12 milyon adedinin legal kanalda olduğunu biliyoruz. Makul vergi indirimi ve taksit kısıtlamalarıyla kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır” sözleriyle açıklamasını noktaladı.