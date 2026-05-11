Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Elektronik ürün alacaklar elini çabuk tutsun! Yüzde 25 zam her an uygulanabilir

Mart ayında özellikle bilgisayar ve mobil ürünlerde talep artışı yaşandı. Perakende satışların bu güçlü duruşunun ardından nasıl bir tepki geleceği ise merakla bekleniyordu.  Konuyu ilişkin değerlendirmelerde bulunan MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı elektronik ürünlerde yüzde 25 zam uygulanabileceğini ifade etti.

tarafından paylaşılan verilerine göre, perakende satışlar Mart ayında aylık yüzde 2,6 artış gösterdi. Sektör bazında en hızlı yükseliş ise Mart’ta 6’lık oranla bilgisayar ve iletişim cihazlarında gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Mart ayında perakende satışlarındaki artışta bilgisayar ve iletişim cihazları başı çekerken, artan maliyetlerin fiyatlara yansıması ve yenilenmiş ürün pazarındaki potansiyel bekleniyor.
Mart ayında perakende satışlar aylık yüzde 2,6 artış gösterdi.
Sektör bazında en hızlı yükseliş Mart'ta yüzde 6 ile bilgisayar ve iletişim cihazlarında gerçekleşti.
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, artan maliyetlerin fiyatlara yansıyabileceği uyarısında bulundu.
Artan maliyetlerin başında ABD-İran gerilimi ve küresel çip krizi gösterildi.
Talep artışının, fiyat artışı beklentisiyle alımların erkene çekilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Teknolojik ürünlere erişimde taksit sınırının yükseltilmesi talep ediliyor.
Yenilenmiş ürün pazarının bu yıl 1,5 milyon adede ulaşabileceği öngörülüyor.
"ARTAN MALİYETLER FİYATLARA YANSIYABİLİR"

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bir televizyon kanalına kritik değerlendirmelerde bulundu. Artan maliyetlere dikkat çeken Turnacı, bu yükselişin fiyatlara yansıyabileceğini kaydetti.

Şu an için yaşanan çip krizinin firmalar tarafından tüketicilere yansıtılmadığını kaydeden Turnacı, “Ocak’ta maliyetlerdeki yükselişle birlikte, ortalama üç ayda yüzde 20 artış söz konusuydu ve bu artışın yıl genelinde yüzde 25 daha çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunun sebepleri arasında ABD-İran gerilimi ve küresel çip krizini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ İLE SATIN ALIMLAR ERKENE ÇEKİLİYOR”

İletişim cihazlarındaki talep artışının fiyat beklentisiyle ilişkili olduğuna dikkat çeken Turnacı, vatandaşların ihtiyaçlarını öne çektiğini söyledi ve “İletişim cihazları hayatı kolaylaştırdığı için talep sürüyor. Fiyat artışı beklentisi ile satın alımlar erkene çekiliyor” şeklinde konuştu.

"TAKSİT SINIRI YÜKSELTİLMELİ"

Teknolojik ürünlere erişimde taksit sınırlarının yükseltilmesi gerektiğini savunan MOBİSAD Başkanı Turnacı, “12 taksitte 20 bin TL olan sınır, özellikle satış noktası sayısı sınırlı olan KOBİ’leri olumsuz etkiliyor. Taksit sınırının yükseltilmesi için kaygılarımızı Maliye Bakanlığı’na iletiyoruz. Aksi halde bu durum, teknolojik ürünlerde kayıt dışılığa neden oluyor.” dedi.

Yenilenmiş ürün pazarına yönelik de konuşan Turnacı, “Bu yıl yenilenmiş ürün pazarının 660 bin adetten 1,5 milyon adede ulaşabileceğini öngörüyoruz. Kayıt dışılığı göz önüne aldığımızda ise bugün 17 milyon adet telefon satışının yapıldığını, bunun 12 milyon adedinin legal kanalda olduğunu biliyoruz. Makul vergi indirimi ve taksit kısıtlamalarıyla kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

