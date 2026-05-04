Ekonomi
Nisan ayının zam ve indirim şampiyonu belli oldu! İşte cebimizi en çok yakan kalemler

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 44,47 fiyat artışı görülen doğalgaz ve ilgili abonelikler en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 11,14 azalışla yumurta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, 'deki değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Nisan ayının zam ve indirim şampiyonu belli oldu! İşte cebimizi en çok yakan kalemler

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı ve bu ayda en çok fiyat artışı doğalgaz ve ilgili aboneliklerde, en çok düşüş ise yumurtada yaşandı.
Nisan 2026'da TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,18 arttı.
Nisan 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de yüzde 32,37 artış gerçekleşti.
Nisan ayında en fazla fiyat artışı yüzde 44,47 ile doğalgaz ve ilgili abonelikler oldu.
Nisan ayında en çok ucuzlayan ürün yüzde 11,14 ile yumurta oldu.
Fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı (%19,32) ve elektrik (%16,90) yer aldı.
GöstergeDeğişim (%)
Bir önceki aya göre (Nisan 2026)4,18
Bir önceki yılın Aralık ayına göre14,64
Bir önceki yılın aynı ayına göre32,37
On iki aylık ortalamalara göre32,43
Nisan ayı rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Nisan ayında en fazla yüzde 44,47 ile doğalgaz ve ilgili abonelikler ile ilgili ürünlerde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 11,14 ile oldu.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 19,32, elektrik yüzde 16,90, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 16,79, kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar yüzde 15,46, hurma, incir ve tropikal meyveler yüzde 14,63 oldu.

ÜrünFiyat Artışı Oranı (%)
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı19,32
Elektrik16,90
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı16,79
Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar15,46
Hurma, incir ve tropikal meyveler14,63
İŞTE EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

En çok ucuzlayan bazı ürünler; buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yüzde 1,29, içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler yüzde 1,21, birinci el motorlu taşıtlar yüzde 1,12, yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler yüzde 0,96, bisikletler yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.

ÜrünOran (%)
Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe)1,29
İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler1,21
Birinci el motorlu taşıtlar1,12
Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler0,96
Bisikletler0,93
