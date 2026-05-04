HABERİN ÖZETİ Nisan ayının zam ve indirim şampiyonu belli oldu! İşte cebimizi en çok yakan kalemler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı ve bu ayda en çok fiyat artışı doğalgaz ve ilgili aboneliklerde, en çok düşüş ise yumurtada yaşandı. Nisan 2026'da TÜFE bir önceki aya göre yüzde 4,18 arttı. Nisan 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de yüzde 32,37 artış gerçekleşti. Nisan ayında en fazla fiyat artışı yüzde 44,47 ile doğalgaz ve ilgili abonelikler oldu. Nisan ayında en çok ucuzlayan ürün yüzde 11,14 ile yumurta oldu. Fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı (%19,32) ve elektrik (%16,90) yer aldı.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 19,32, elektrik yüzde 16,90, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 16,79, kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar yüzde 15,46, hurma, incir ve tropikal meyveler yüzde 14,63 oldu.

Ürün Fiyat Artışı Oranı (%) Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 19,32 Elektrik 16,90 Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı 16,79 Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar 15,46 Hurma, incir ve tropikal meyveler 14,63

İŞTE EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

En çok ucuzlayan bazı ürünler; buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yüzde 1,29, içecek hazırlamada kullanılan küçük aletler yüzde 1,21, birinci el motorlu taşıtlar yüzde 1,12, yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler yüzde 0,96, bisikletler yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.