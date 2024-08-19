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Elini gözüne götüren, depara kalkıyor! Yılın en acı hasadı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:46
Elini gözüne götüren, depara kalkıyor! Yılın en acı hasadı

Türkiye'nin en acı hasadı Hatay'da yapıldı. 40 dereceyi aşan sıcağın altında günlük 600 TL yevmiye ile acı biber hasadı yapan tarım işçileri, zor koşullar altında çalışıyor. Bu zorlu şartlarda toplanan acı kapya biber, tarlada 22 TL'ye alıcı buluyor.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremin yaralarını üreterek sarmaya çalışan Hataylı çiftçiler, geçtiğimiz günlerde biber hasadına başladı.

Elini gözüne götüren, depara kalkıyor! Yılın en acı hasadı - 1. Resim

Türkiye'nin en verimli topraklarından biri olan Amik Ovası'nda, sıcak havada olgunlaşan biberler, tarım işçileri tarafından kavurucu sıcakta ve zorlu koşullar altında tek tek toplanıyor.

Elini gözüne götüren, depara kalkıyor! Yılın en acı hasadı - 2. Resim

ELİNİ GÖZÜNE DEĞDİREN YANDI

Günlük 600 TL yevmiye ile çalışan işçiler, acı biber hasadında oldukça zorlanıyor. Ellerini gözünü değdirdiklerinde biberin acısını hisseden işçiler, güç şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor.

Elini gözüne götüren, depara kalkıyor! Yılın en acı hasadı - 3. Resim

TARLADA KİLOSU 22 TL

Hassa ilçesinde yaklaşık 6 dönüm arazisine kapya biber eken Sezai Kılınç da hasada başladı. İşçiler tarafından özenle toplanan bu biberler, tarlada kilogramı 22 TL’den alıcı buluyor.

Elini gözüne götüren, depara kalkıyor! Yılın en acı hasadı - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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