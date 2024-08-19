Elini gözüne götüren, depara kalkıyor! Yılın en acı hasadı

19 Ağustos 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:46

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremin yaralarını üreterek sarmaya çalışan Hataylı çiftçiler, geçtiğimiz günlerde biber hasadına başladı.

Türkiye'nin en verimli topraklarından biri olan Amik Ovası'nda, sıcak havada olgunlaşan biberler, tarım işçileri tarafından kavurucu sıcakta ve zorlu koşullar altında tek tek toplanıyor.

ELİNİ GÖZÜNE DEĞDİREN YANDI

Günlük 600 TL yevmiye ile çalışan işçiler, acı biber hasadında oldukça zorlanıyor. Ellerini gözünü değdirdiklerinde biberin acısını hisseden işçiler, güç şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor.

TARLADA KİLOSU 22 TL

Hassa ilçesinde yaklaşık 6 dönüm arazisine kapya biber eken Sezai Kılınç da hasada başladı. İşçiler tarafından özenle toplanan bu biberler, tarlada kilogramı 22 TL’den alıcı buluyor.