Ekonomi
Elmas, pırlanta ve inciye yüzde 20 ÖTV! Meclis'e geldi, detaylar belli oldu

Uzun zamandır kamuoyunda gündem olan 'mücevherde vergi muafiyeti' tartışmaları, TBMM’ye sunulan yeni ekonomi paketiyle son buluyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı düzenlemeyle, pırlanta, elmas ve inci gibi değerli taşlara %20 ÖTV getiriliyor.

Elmas, pırlanta ve inciye yüzde 20 ÖTV! Meclis'e geldi, detaylar belli oldu
Yıllardır kamuoyunun gündeminde bir soru olarak yer alan "Lüks tüketimde neden vergi yok?" tartışmalarına konu olan pırlanta, elmas ve inci gibi değerli taşlarda vergi muafiyeti dönemi sona eriyor.

Hükümet, vergi sisteminde adaleti tesis etmek ve dar gelirli vatandaşın üzerindeki yükü dengelemek amacıyla lüks tüketimin zirvesine %20 ÖTV neşterini vurmaya hazırlanıyor.

Elmas, pırlanta ve inciye yüzde 20 ÖTV! Meclis'e geldi, detaylar belli oldu

TBMM çatısı altında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomik düzenlemelere ilişkin 19 maddelik kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu açıkladı. Yeni düzenlemelere ilişkin konuşan Güler, pırlanta, inci, elmas gibi değerli taşlara yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirileceğini duyurdu.

Güler, “Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemlerinde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla, lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarla ilgili olarak düzenlemeye gidiyoruz” dedi.

Elmas, pırlanta ve inciye yüzde 20 ÖTV! Meclis'e geldi, detaylar belli oldu

Geçmiş dönemde ÖTV kapsamında dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşların sadece KDV'ye tabi tutulduğunu hatırlatan Güler “Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaları ÖTV'den kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde olacak ÖTV oranını yüzde 20 olarak da belirlemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

