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Ekonomi
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 | Murat Makas

Elon Musk finans düzenlemelerine savaş açtı!

Elon Musk, ABD'nin en önemli finansal düzenleyici kurumlarından biri olan CFPB'yi devre dışı bırakmak için harekete geçti. Bu adım, tüketici hakları savunucularını ve etik uzmanlarını endişelendiriyor.

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Elon Musk finans düzenlemelerine savaş açtı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 11:31

Elon Musk, 2022 yılında Twitter'ı satın aldığında, bu platformu her şeyin yapılabildiği bir "süper uygulama" haline getirme hayalini kuruyordu. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden para transferi yapabilecek ve hatta tüm finansal işlemlerini buradan gerçekleştirebilecekti.
Bu yıl başında, Musk'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama törenine katılmasından sadece günler sonra, Twitter (yeni adıyla X) finansal sistemini kurmak için ilk adımı attı. X CEO'su Linda Yaccarino, Visa ile ortaklık yaparak bir dijital cüzdan ve kişiden kişiye para transferi sistemi kuracaklarını duyurdu. Bu platformun yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor.


Ancak Musk, şimdi de ABD'deki en önemli finansal düzenleyici kurumlardan biri olan Tüketici Finansal Koruma Büreosu'na (CFPB) karşı savaş açmış durumda. Geçen hafta X'te "Huzur içinde yat CFPB" yazan Musk, yanına bir de mezartaşı emojisi koyarak açık bir mesaj verdi.
Kısa süre sonra, Musk'ın liderlik ettiği "Devlet Verimlilik Departmanı" (DOGE), CFPB'’nin X hesabını sildi ve tüm sistemlerine erişim hakkı kazandı. CNN'e bilgi veren kaynaklara göre, CFPB'nin geçici başkanı tüm çalışanlara tüm faaliyetleri durdurma talimatı verdi. Bu durum, finansal dolandırıcılık ve tüketici haklarını koruma konusunda büyük bir boşluğa neden olmuş durumda.

MUSK’A ÇIKAR ÇATIŞMASI SUÇLAMASI

Tüketici hakları savunucuları ve etik uzmanları, Musk'ın bu hamlesinin açık bir çıkar çatışması yarattığını söylüyor. Hem finansal düzenlemeleri denetleyen kurumun kapatılmasını sağlamak hem de bu kurallardan faydalanacak işletmelere sahip olmak, uzmanlara göre büyük bir etik sorun yaratıyor.
Beyaz Saray, Musk'ın finansal durumu hakkında bir beyanda bulunacağını ancak bu bilgilerin kamuya açıklanmadan gizli tutulacağını duyurdu. Beyaz Saray yetkilileri, "Musk, maaş almayan özel bir devlet çalışanı olduğu için standart uygulamalara uygun olarak gizli bir finansal rapor sunacak" dedi.
Minnesota Üniversitesi Hukuk Profesörü Richard Painter, Musk'ın CFPB ile ilgili tüm faaliyetlerden çekilmesi gerektiğini söyledi. "Elon Musk, CFPB'den uzak durmalı. Bu çok net. Şayet bu kurumu etkileyen herhangi bir kararda rol oynadıysa, hukuki bir sorunla karşı karşıya kalabilir" diye konuştu.

TESLA VE CFPB ARASINDAKİ BAĞLANTILAR

Musk'ın finansal düzenlemeleri zayıflatma girişimi sadece X ile sınırlı değil. Tesla da bu olayların ortasında yer alıyor. Tesla'nın finansal bölümü, araba kredileri sunuyor ve bu krediler CFPB tarafından denetleniyor. Yani Musk, dolaylı olarak kendi işletmelerini düzenleyen bir kurumu kapatmaya çalışıyor.
Bu durum, uzmanlar tarafından "hükümetin halk için değil, güçlü bireyler için çalışması" olarak tanımlanıyor. Utah Üniversitesi Hukuk Profesörü Christopher Peterson, "Muskın amacı CFPB'yi ortadan kaldırmaksa, çıkar çatışması konusunda herhangi bir tartışma kalmaz. Çünkü herkes ne yapması gerektiğini zaten biliyor" dedi.

BEYAZ SARAY: CFPB GEREKSİZ BİR KURUM

Beyaz Saray, CFPB'nin "yıllardır elitlerin seçtiği belirli sektömleri ve kişileri hedef alan bir yapıya dönüştüğünü" savundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump yönetimi altında bu duruma son veriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Trump da gazetecilere yaptığı bir açıklamada, "CFPB'yi kapatmayı hedefliyoruz. Çünkü israfı, yolsuzluğu ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.
Tüketici hakları uzmanları ise CFPB'nin felç edilmesi halinde finansal dolandırıcılıkların önüne geçilmesinin çok zor olacağını söylüyor. CFPB'nin bugünü kadar yaptığı düzenlemeler ve cezalar sayesinde 195 milyondan fazla tüketiciye 20 milyar doları aşkın geri ödeme yapıldı.
Ancak Musk'ın X aracılığıyla dijital ödeme sistemlerine girişi, finansal düzenlemeler konusundaki tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu. "X Money" adı verilen yeni platform, bu yıl içinde faaliyete geçecek ve ilk büyük adımı Visa ile yapılan ortaklık olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sam Altman, Elon Musk'ın teklifine ne cevap verdi?
Sam Altman, Musk'ın sosyal medya platformu X'te teklife verdiği yanıtta "Hayır, teşekkürler ama istersen biz twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" dedi.
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#Ekonomi
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