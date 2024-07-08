Emekli aylığı 10 bin TL altında olanlar dikkat! Yeni maaş ortaya çıktı

08 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:51

Emeklileri heyecanlandıran gelişme kulislerde yankılandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında aylık alan emeklilere yansımamıştı.

İddiaya göre en düşük emekli aylığına zam geleceği belirtildi.

AK PARTİ EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığını 12 bin TL'ye yükseltmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Ekonomim'de yer alan iddiaya göre, AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak yeni rakam için çalışma başlattı.

En düşük 10 bin TL olan emekli maaşının en az 12 bin TL olacağı şekilde yeni bir hazırlık yapıldığı aktarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM GELİYOR

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73'lük zam aldı ancak 10 bin TL'nin altında aylık alan emeklilere bu zam yansımadı.

Bu durum, milyonları büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Gelen iddiaya göre AK Parti kurmayları, en düşük emekli aylığını artırmak için harekete geçti. Üstelik ilgili bakanlıklardan en düşük emekli aylığı ile ilgili mali rapor da istendi. Yapılan çalışmanın ivedilikle Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Hazırlanan formülün hafta içi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı ileri sürüldü.