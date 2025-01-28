Emekli aylıkları yeniden hesaplandı! e-Devlet’e girene büyük şok

28 Ocak 2025 12:08 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:37

2024 yılının Aralık ayına kadar emekli olanlar ve olmayanlar için bağlanan emekli aylıklarında büyük kayıplara yaşandı. Yapılan zamanlama hatası nedeniyle 114 bin TL’lik gelir kaybı oluştu. Emekli olmayanların aylıkları SGK tarafından yeniden hesaplandı.

2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında olanlar arasında ortaya çıkacak emekli aylığı konusunda uyarılar yapılıyordu. Peki 2024 yılında emekli olanlar ve olmayanlar için ne değişti?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısında yer verdiği hesaplamalara göre, 2024 aralık ayının sonuna kadar e-Devlet’te görünen emekli aylıklarına, 2024 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan yüzde 86,16 oranındaki zam uygulandı. Dilekçeyi aralık ayında vermiş olanlar ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamdan da yararlandı.

YENİ HESAPLAMADA 'ENFLASYON RAKAMI' GEÇERLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği hak ettiği halde emeklilik dilekçesini 2024 yılı sonuna kadar vermemiş kişiler ile henüz emekliliğe hak kazanmamış kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını ocak ayında yeniden hesapladı. Yeni hesaplamada 2024'te emekli aylıklarına yapılan yüzde 86.16 oranındaki zam dikkate alınmadı. Emekli aylıkları 2024 yılında yüzde 44,38 olarak açıkladı.

EMEKLİ AYLIKLARI NE OLDU?

Yeni hesaplama sonrasında emekli aylıkları şöyle değişti:

Aralık ayında e-Devlet’te ek ödeme dahil 34.510.09 TL aylık görünen iki kişiden emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verene, yüzde 15,75 oranındaki ocak ayı zammıyla birlikte 39.945,43 TL emekli aylığı bağlanacak.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermemiş olan diğer kişinin emekli aylığı ise yeni hesaplama sonrasında ocak ayında 30.218,52 TL’ye düştü. Üstelik bu tutarın içinde ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam da yer alıyor.

NİSAN AYINDA ARTIŞ OLACAK

2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri şubat ayının sonunda açıklanacak. Tahminlere göre 2024 yılı GSYH artışı yüzde 3,5 olacak. GSYH’deki artışın yüzde 30’u dilekçesi 2025 sonrasına kalan emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yukarıdaki örnekteki ikinci kişinin e-Devlet’te görünen emekli aylığı nisan ayından itibaren yüzde 0,7 oranında artarak 30.430,05 TL olacak.

Özel sektör çalışanları (4/a) ile BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kişilerin aralık ayına ait bildirgeleri SGK’ya 20 Ocak 2025 tarihinde verildi. Kamu işçileri (4/a) ile ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayan 4/c statüsündeki kişilerin son aya ait bildirgeleri ise 1 Şubat 2025 tarihinde SGK’ya verilecek. Emeklilik başvurusu yapan kişi sayısının, bildirgelerin tamamının SGK’ya ulaşmasının ardından şubat ayının ortalarına doğru netleşmesi bekleniyor.