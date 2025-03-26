Emekli banka promosyonu için 31 bin 500 TL sinyali! SGK ile yeni protokol bekleniyor

Bayram ikramiyelerine gelen zam sonrası emeklilerin gözü banka nakit promosyonlarına çevrildi. SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolünün imzalanması halinde, bu rakamların 30 bin TL'yi aşabileceği ifade edildi. Protokolün güncellenmesiyle daha yüksek nakit promosyon imkanı emeklilere sunulacak. Özel bankaların 25 bin TL'ye kadar promosyon ödediği bu dönemde, bir kamu bankasının 27 bin TL'lik emekli promosyonu ödüyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması halinde nakit promosyonların da 31 bin 50 TL’ye çıkacağını ifade etti.

Emeklilere 31.500 TL banka promosyon müjdesi geldi. Bankalar arasındaki yarış kızışırken, yeni SGK protokolüyle promosyonların 31.500 TL’yi bulabileceği belirtildi.

EMEKLİLER İÇİN BÜYÜK PROMOSYON FIRSATI KAPIDA

Emekli bayram ikramiyesinin 4.000 TL’ye yükseltilmesi, promosyon rekabetine de yaradı. Özel bankalar 25 bin TL’ye kadar promosyon teklif ederken, bir kamu bankası 27 bin TL’ye kadar çıkan banka emekli promosyon kampanyasıyla öne çıktı.

SGK PROTOKOLÜ İLE REKOR PROMOSYON GELEBİLİR

SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a göre bu anlaşma tamamlandığında, emekli promosyonları 30 bin TL’yi aşarak 31.500 TL’ye kadar çıkabilir.

TEMMUZ ZAMMI İLE PROMOSYONLAR DAHA DA ARTABİLİR

Yılmaz, temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16-17 bin TL seviyesine yükselmesinin beklendiğini, bu artış ile promosyon miktarlarının yüzde 15'lik fark ile 31.500 TL’ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

EMEKLİLER BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR Mİ?

31.500 TL’ye varan promosyon fırsatını kaçırmamak için emekliler bankaların tekliflerini yakından takip ediyor. Mevcut banka ile 3 yıllık anlaşması olan emekliler, cayma hakkını kullanarak banka değiştirebilir. İşlemler, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kolayca yapılıyor.

EMEKLİYE VAKIFBANK'TAN 27 BİN TL ÖDEME

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Buna ek olarak Troy Emekli Kartı ile alışveriş yapanlara aylık 1.500 TL, toplamda 10 ayda 15.000 TL nakit iade fırsatı veriyor.

GÜNCEL BANKA PROMOSYON TUTARLARI

İş Bankası: Taahhütle 14 Bin TL’ye Kadar Promosyon

Akbank: Dijital Aktiflikle 20 Bin TL’ye Kadar Ödeme

Yapı Kredi: Otomatik Talimatla 20 Bin TL Promosyon

Garanti Bbva: 15 Bin TL’ye Varan Promosyon

Denizbank: Ek Koşullarla 20 Bin TL Üzeri Ödeme

Teb: Otomatik Fatura Talimatı İle 21 Bin TL’ye Kadar

Ing: En Yüksek Promosyonlardan 25 Bin TL

Şekerbank Ve Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye Varan Promosyon