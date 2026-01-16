Menü Kapat
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Murat Bal'dan canlı yayında çarpıcı kulis bilgisi

Gözler bayram ikramiyesine çevrildi. En düşük emekli maaşı tutarının 20 bin liraya yükseltilmesi Meclis’te kabul edilirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında bayram ikramiyesi hakkında çok çarpıcı bir öngörüde bulundu ve Şubat başında maaş farklarının yatırılacağını söyledi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:05

Emekli vatandaşın gözü bayram ikramiyesinde. En düşük 20 bin liraya çekildikten sonra karşısında zorlanan emekliler bayram ikramiyesi için müjde beklemeye başladı. Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında hem zamlı maaşların yatacağı tarih hakkında bilgilendirme yaptı hem de bayram ikramiyesi için çok kritik bir öngörüde bulundu. İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Murat Bal'dan canlı yayında çarpıcı kulis bilgisi

20 BİN LİRALIK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı maaşlarına ve hak sahiplerine 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

Bal, meclisteki kanunun prosedüründe ilerlediğini, kanun haline geldikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceğini ifade etti. Bal, "Ancak 20 bin lira bu maaş dönemine yetişmeyecek gibi böyle durumlarda bir hak kaybı yaşanmıyor. Kanun çıkar çıkmaz aradaki fark hesaplara yatacak" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Murat Bal'dan canlı yayında çarpıcı kulis bilgisi

ŞUBAT AYININ BAŞI KRİTİK TARİH

Önceki dönemlerle ilgili örnek veren Bal, "Bu ay 12,19 artışla birlikte olan rakamı hesaplarında alacaklar. Kanun çıktıktan sonra Ocak sonu ya da Şubat başı hesaplara yatacak. Geçen yıl bir sonraki maaş günü beklenmeden fark yatırılmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olur diye düşünüyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in burada bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdiğinden bahseden Bal, "3600 gün prim ödeyenle 9bin gün prim ödeyen kişilerin aynı maaşı alması adaletsizliğe neden oluyor. Ekonominin başından bu konuda bir değişiklik yapılacağı sinyali geldi" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Murat Bal'dan canlı yayında çarpıcı kulis bilgisi

Emekli maaşlarının düşük kalmasının sebebine de değinen Bal, "2008 yılından sonra aylık bağlama oranlarının düşük olması. Bu konuda da bir düzenleme yapmak gerekiyor. Ben Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasını çok önemli görüyorum" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Murat Bal'dan canlı yayında çarpıcı kulis bilgisi

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Emekli vatandaşın merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda da açıklamada bulunan Bal, "Bayram ikramiyesi yaklaşık 6 yıldır ödeniyor. İlk verilen ikramiye 1000'er lirayla başlamıştı. Bu dönemde kurbanlık koç 1200 liraydı. Şimdi kurbanlık koç 30 bin liranın üzerinde, bakıldığında enflasyon karşısında erimiş. Bu konuda da bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bayram ikramiyesi emekliler için çok kritik bununla ilgili iyileştirme gerektiğini düşünüyorum kulis bilgilerine göre 5000 lira olarak ödeme yapılacak" dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Murat Bal'dan canlı yayında çarpıcı kulis bilgisi

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesinin bayramdan genelde bir hafta önce ödendiğini söyleyen Bal, "Hükümetin açıklamasıyla tam günü belli olacaktır. Ancak şahsi görüşüm emekli ikramiyesinin 5 bin liradan fazla olacağı yönünde" diyerek çok çarpıcı bir öngörüde bulundu.

ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#enflasyon
#emekli maaşı
#emeklilik
#bayram ikramiyeleri
#Ekonomi
