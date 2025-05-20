Emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? Ekonomist Muhammed Bayram rakam vererek açıkladı

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak olası zamma çevrildi. Emekliye bayram ikramiyesi yapılacak mı? sorusunu cevaplayan Ekonomist Muhammed Bayram, emekli bayram ikramiyesinin mevcut 4.000 TL’den en az yüzde 20-25 artışla 4.800 TL ila 5.000 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. İşte detaylar…

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı, ikramiyelere zam yapılacak iddiasına çevrildi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Ekonomist Muhammed Bayram; Bayram ikramiyelerinin 2024 yılında 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildiğini hatırlatarak bu yıl beklediği zam oranını açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Haziran ayındaki Kurban Bayramı ödemelerinden önce ikramiyelerin en az yüzde 20-25 artırılarak 4.800 TL ile 5.000 TL bandına çıkarılması gerektiğini düşünüyorum diyen Bayram çarpıcı bir karşılaştırma yaptı: “Diyanet’in açıkladığı yurtdışı kurban bedeli 5.450 TL iken, 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi düşük kalıyor. Devletimiz, tarihi bir dönemeçten geçerken her kesimi kucaklayıcı adımlar atıyor. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de bu hassasiyetin devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“PKK’NIN MALİYETİ EMEKLİ MAAŞLARINI ETKİLEDİ”

Bayram, konuşmasında ekonomik zorlukların altında yatan bir diğer nedeni de gündeme getirdi. AK Parti’nin 23 yıllık iktidarında PKK terör örgütüyle mücadelenin 2 trilyon dolarlık bir maliyet oluşturduğunu belirten Bayram; ‘Bu maliyet olmasaydı, gayrisafi yurtiçi hasılamız iki katına çıkardı ve emeklilerimiz bugün çok daha yüksek maaşlar alırdı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlığı paha biçilemez, ancak bu mücadele ekonomik yük oluşturdu’ dedi.

ZAM BEKLENTİSİ VE ÖDEME TARİHLERİ

Muhammed Bayram’ın öngördüğü zam gerçekleşirse, 16 milyona yakın emekli ve hak sahibi, 2025 Kurban Bayramı’nda 4.800 TL ila 5.000 TL ikramiye alacak. Kurban Bayramı’nın 6 Haziran 2025’te başlaması beklenirken, ikramiyelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram, devletin ekonomik zorluklara rağmen emeklileri desteklemeye devam edeceğini belirterek, “Devletimiz, kritik süreçlerde bile vatandaşını düşünmüştür. Bu nedenle ikramiye artışının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.