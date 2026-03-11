Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Emekli için çift maaş formülü! İsa Karakaş kritik detayı açıkladı

Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyen emeklilerin kafasını kurcalayan "Çalışırsam maaşım kesilir mi?" sorusuna SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıklık getirdi. Karakaş, hem emekli aylığını koruyup hem de ek gelir elde etmenin yasal formüllerini açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 07:56
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 08:11

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik konuya açıklık getirdi. Karakaş, emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyen vatandaşların "Çalışırsam maaşım kesilir mi?" sorusuna cevap verdi. Karakaş, emekli çalışanların haklarını ve dikkat etmesi gereken detayları tek tek anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Emekli için çift maaş formülü! İsa Karakaş kritik detayı açıkladı

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam etmek isteyenleri ilgilendiren Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemini ve kamu sektörü ile kendi işini kuran emekliler için geçerli farklı kuralları açıkladı.
Emekli olup özel sektörde çalışmaya devam edenler, SGDP seçeneği işaretlendiğinde emekli maaşlarından kesinti olmadan yeni işlerinden de maaş alabilirler.
Emekli çalışanlardan, normal çalışanlara kıyasla daha az prim kesintisi yapılır.
Özel sektörde brüt 60.000 TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından sadece 4.500 TL SGDP primi kesilirken, emekli olmasaydı bu kesinti 9.000 TL olacaktı.
Kamu sektöründe çalışan emeklilerin maaşları kesilmek zorundadır ve SGDP uygulaması dışında kalırlar.
Ekim 2008 öncesi sigortalılığı olup kendi işini kuran emeklilerin maaşlarından hiçbir sosyal güvenlik destek primi kesilmez ve emekli aylıklarında azalma olmaz.
SGDP kapsamında ödenen primler ikinci bir emeklilik sağlamaz, mevcut emekli maaşını artırmaz ve iadesi mümkün değildir.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Emekli için çift maaş formülü! İsa Karakaş kritik detayı açıkladı

SGDP SİSTEMİ NEDİR?

İşte İsa Karakaş’ın kaleminden emekli çalışanlar için rehber:

"Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi devreye giriyor. Bu uygulama sayesinde, 2008 Ekim ayından önce sigortalılığı başlayanlar, emekli aylıklarından vazgeçmeden iş hayatına devam edebiliyor.

Burada kritik nokta "tercih" meselesidir. İşvereniniz aracılığıyla SGK’ya verilen işe giriş bildirgesinde "SGDP" seçeneği işaretlendiği sürece, emekli aylığınız her ay banka hesabınıza yatmaya devam ederken bir yandan da yeni işinizden maaş alabilirsiniz.

Emekli için çift maaş formülü! İsa Karakaş kritik detayı açıkladı

ÇALIŞAN EMEKLİ DAHA AZ PRİM ÖDER

Normal çalışanlara kıyasla emekli çalışanların cebinden daha az prim çıkar. Zira SSK (4/1-a) kapsamında bir özel sektör iş yerinde olmayanlardan işsizlik sigortası ve SGK primi olarak toplamda %15 kesinti yapılmaktadır. Emekliden kesilen prim oranları ise bu oranın sadece yarısı tutarındadır"

Emekli için çift maaş formülü! İsa Karakaş kritik detayı açıkladı

Örnek bir hesaplama da yapan Karakaş:

"Brüt 60.000 TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından sadece 4.500 TL SGDP primi kesilir. Emekli olmasaydı kesinti 9.000 TL olacaktı. SGDP’li çalışmada işverenin ise bu çalışan için toplamda ayrıyeten %24,75 oranında prim ödemesi söz konusu. Bu sistemde emekli çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK’nın sunduğu yardımlardan da faydalanma hakkına sahiptir"

KAMU SEKTÖRÜNDE "TEK MAAŞ" KURAL

Özel sektördeki esnekliğin kamu kurumlarında geçerli olmadığını söyleyen uzman isim:

"Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan ortaklıklarda çalışmak isteyen emeklilerin maaşları kesilmek zorundadır.

Kamu sektöründe bir kadroya atanan emekli hem emekli aylığı alıp hem de kamu maaşı alamaz. Bu kişiler "tüm sigorta kollarına" tabi tutulur ve SGDP uygulaması dışında kalırlar. Kamu tercihi yapacak emeklilerin bu detayı mutlaka dikkate alması gerekir"

Emekli için çift maaş formülü! İsa Karakaş kritik detayı açıkladı

KENDİ İŞİNİ KURAN EMEKLİYE "PRİM MÜJDESİ"

Karakaş, kendi işini kuran emekliye ise 'prim müjdesini' şu sözlerle duyurdu:

"Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunup SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin; emekli olduktan sonra kendi iş yerini açan, şirket ortağı olan ya da bağımsız çalışanlar için sistem çok daha avantajlıdır.

* Sıfır Kesinti: Kendi adına çalışan (Bağ-Kur kapsamında olan) emeklilerin maaşlarından hiçbir sosyal güvenlik destek primi kesilmez.

* Tam Maaş: Emekli aylığınızda herhangi bir azalma olmadan ticaret yapabilir veya serbest çalışabilirsiniz"

Emekli olduktan sonra ödenen SGDP primleri hakkında bilinmesi gereken acı gerçekler de var:

Emekli için çift maaş formülü! İsa Karakaş kritik detayı açıkladı

ÖDENEN BU PRİMLERİN BİR FAYDASI VAR MI?

"Pek çok emekli, "çalışırken ödediğim primler ikinci bir emeklilik sağlar mı?" diye merak ediyor. İşte acı ama gerçek tablo:

* İkinci Emeklilik Yok: SGDP kapsamında ödenen primler yaşlılık, malullük veya ölüm sigortası gün sayısına eklenmez.

* Maaşa Etki Etmez: Bu ödemeler mevcut emekli maaşınızı artırmaz.

* İadesi Yok: Ödenen bu primlerin "toptan ödeme" şeklinde geri alınması veya hizmet birleştirmesinde kullanılması mümkün değildir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yükselişe geçti! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 11 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları
APP plaka cezalarında yeni karar! Bakan Çiftçi talimat verdi
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'de nükleer enerji için diyaloglar sürüyor
ETİKETLER
#emekli maaşı
#çalışan emekli
#Kamu Sektörü
#Sgdp
#Kendi Işini Kuran Emekli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.