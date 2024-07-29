Emekli Kızılay personelini sevindirecek haber geldi! Ayrıcalık geldi

29 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:33

Emekli ve memurlara zamlı maaşları ödenecek! Ağustos maaş ödeme takvimi belli oldu

Emekli ve memurlara zamlı maaşları ödenecek! Ağustos maaş ödeme takvimi belli oldu

YAŞ toplantısı 2024 bu hafta gerçekleşecek: TSK terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair kararlar görüşülecek

YAŞ toplantısı 2024 bu hafta gerçekleşecek: TSK terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına dair kararlar görüşülecek

Emekli Kızılay personelini sevindirecek haber geldi. Emeklilerin kamu kurumlarında çalışması yasakken Kızılay personeline bu konuda ayrıcalık tanınma kararı alındı. Kızılay dışındaki diğer kurumlarda da bu ayrıcalığın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

EMEKLİ KIZILAY PERSONELLERİNE MÜJDE

Emekli vatandaşların kamu kurumlarında çalışması yasaklandı. Ancak Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda emekli personelin emekli aylıkları kesilmeden çalışmalarına izin verilmişti.

Anayasa Mahkemesi haziran ayında bu ayrıcalıklı düzenlemeyi iptal etti. Ardından emekliler için 2 seçenek sunuldu.

Çalışanların işten ayrılması ya da emekli maaşlarını iptal etmesi talep edildi.

Bu düzenlemeye yeni bir ayrıcalık daha geldi.

ARTIK AYLIKLARI KESİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeyle sadece Kızılay Derneği ile derneğe ait veya bağlı işletmelerde çalışan emekli personele aylığı kesilmeksizin çalışmaya devam etme hakkı verildi.

Kızılay’da 14 Haziran’dan itibaren emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam eden personel, tekrar emekli aylığı bağlanması için başvuru yapabilir.

Bu ayrıcalığın ilerleyen zamanlarda Kızılay dışındaki diğer kurumlarda da uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil.