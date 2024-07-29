Emekli Kızılay personelini sevindirecek haber geldi! Ayrıcalık geldi
Emeklilerin kamu kurumlarında çalışması yasağı hakkında Kızılay personeline müjdeli haber geldi. Emekli Kızılay personelin ayrıcalık tanındı. Kızılay’da 14 Haziran’dan itibaren emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam eden personel, kanun yürürlüğe girdikten sonra tekrar emekli aylığı bağlanması için başvuruda bulunabilecek.
Emekli Kızılay personelini sevindirecek haber geldi. Emeklilerin kamu kurumlarında çalışması yasakken Kızılay personeline bu konuda ayrıcalık tanınma kararı alındı. Kızılay dışındaki diğer kurumlarda da bu ayrıcalığın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.
EMEKLİ KIZILAY PERSONELLERİNE MÜJDE
Emekli vatandaşların kamu kurumlarında çalışması yasaklandı. Ancak Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda emekli personelin emekli aylıkları kesilmeden çalışmalarına izin verilmişti.
Anayasa Mahkemesi haziran ayında bu ayrıcalıklı düzenlemeyi iptal etti. Ardından emekliler için 2 seçenek sunuldu.
Çalışanların işten ayrılması ya da emekli maaşlarını iptal etmesi talep edildi.
Bu düzenlemeye yeni bir ayrıcalık daha geldi.
ARTIK AYLIKLARI KESİLMEYECEK
Yapılan düzenlemeyle sadece Kızılay Derneği ile derneğe ait veya bağlı işletmelerde çalışan emekli personele aylığı kesilmeksizin çalışmaya devam etme hakkı verildi.
Kızılay’da 14 Haziran’dan itibaren emekli aylığını kestirerek çalışmaya devam eden personel, tekrar emekli aylığı bağlanması için başvuru yapabilir.
Bu ayrıcalığın ilerleyen zamanlarda Kızılay dışındaki diğer kurumlarda da uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil.