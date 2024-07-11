Emekli maaşı arttı banka promosyonları en üst limite çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankaların tablosu

11 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:34

10 bin TL emekli aylığı alanlar ile ilgili toplantı yarın saat 15.30'da yapılacak

10 bin TL emekli aylığı alanlar ile ilgili toplantı yarın saat 15.30'da yapılacak

Emekliye seyyanen zam için yasa hazırlanıyor! Meclis'ten geçerse o rakam tüm emeklilere verilecek

Emekliye seyyanen zam için yasa hazırlanıyor! Meclis'ten geçerse o rakam tüm emeklilere verilecek

Emeklilere yönelik zam oranları belirlendi. Emekli maaşlarındaki artışla birlikte, banka promosyonları da en üst seviyeyi gördü. Müşterilerini elinde tutmak isteyen bankalar emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Milyonlarca emekli vatandaşa yeni fırsatlar kapısı açıldı. İşte yeni emekli promosyon rakamları.

BANKA PROMOSYONLARINDA LİMİT YÜKSELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, emekli promosyon kampanyalarına temmuz güncellemesi geldi. Emekliye rahat nefes aldıran promosyon tutarları yükseldi. Emeklinin de yüzü güldü. Bazı bankalar emekli promosyonu rakamları yukarı çekti.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ÜST LİMİTE ÇIKTI

Emekliler yılın ikinci yarısında 24,73'lük enflasyon zammı almaya hak kazandı. Emekliye zam dönemi nedeniyle bankalar da harekete geçti. Yeni maaşlar önümüzdeki haftadan itibaren hesaba geçecek.

Zamlı maaş ödemelerinden önce bankalar emeklilere sunduğu promosyon miktarlarını yükseltti.

Bankalar promosyon tutarlarını maaş sıkalasına göre veriliyor. Yeni gelen zamla maaş tutarları değişti. Emekli promosyonlarının limiti de değişmiş oldu.

Emekli maaşı yükselen emekliler üst dilime geçmek için bankasına başvuru yapabilir.

EMEKLİ MAAŞI YÜKSELEN VATANDAŞLAR DİKKAT!

Emekliler kendi bankalarına ya da başka bankalara başvurup yeni promosyon miktarını alabilir. Daha önce promosyon alanlar da yararlanabilir. Bu durumda promosyonlar üç yıllığına alındığı için 1 yıl önce promosyon alan bir emekli cayma hakkını kullandığında kalan 2 yılın parası iade edilir.

10 bin TL'nin altında ölüm maaşı alanlar 5 bin liradan az promosyon alamayacak. 9.500 TL ölüm maaşı alan bir hak sahibi şu an tabandan 5 bin TL promosyon alıyor. Bazı özel bankalar bu rakamı 9.250 TL'ye yükseltti.

Yeni emekli promosyonu alt limitlerine göre;

10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL

10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL

15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL alacak.