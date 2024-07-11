Emekli maaşı arttı banka promosyonları en üst limite çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankaların tablosu
Emekliyi sevindiren haberi bankalar verdi. Banka promosyonu rakamları temmuz ayında güncellendi. Kullanıcılarını elinden tutmak isteyen bankalar tek tek emekli promosyonu kampanyalarını açıkladı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar değişti. Yeni tablo ortaya çıktı.
Emeklilere yönelik zam oranları belirlendi. Emekli maaşlarındaki artışla birlikte, banka promosyonları da en üst seviyeyi gördü. Müşterilerini elinde tutmak isteyen bankalar emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Milyonlarca emekli vatandaşa yeni fırsatlar kapısı açıldı. İşte yeni emekli promosyon rakamları.
BANKA PROMOSYONLARINDA LİMİT YÜKSELDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, emekli promosyon kampanyalarına temmuz güncellemesi geldi. Emekliye rahat nefes aldıran promosyon tutarları yükseldi. Emeklinin de yüzü güldü. Bazı bankalar emekli promosyonu rakamları yukarı çekti.
EMEKLİ PROMOSYONLARI ÜST LİMİTE ÇIKTI
Emekliler yılın ikinci yarısında 24,73'lük enflasyon zammı almaya hak kazandı. Emekliye zam dönemi nedeniyle bankalar da harekete geçti. Yeni maaşlar önümüzdeki haftadan itibaren hesaba geçecek.
Zamlı maaş ödemelerinden önce bankalar emeklilere sunduğu promosyon miktarlarını yükseltti.
Bankalar promosyon tutarlarını maaş sıkalasına göre veriliyor. Yeni gelen zamla maaş tutarları değişti. Emekli promosyonlarının limiti de değişmiş oldu.
Emekli maaşı yükselen emekliler üst dilime geçmek için bankasına başvuru yapabilir.
EMEKLİ MAAŞI YÜKSELEN VATANDAŞLAR DİKKAT!
Emekliler kendi bankalarına ya da başka bankalara başvurup yeni promosyon miktarını alabilir. Daha önce promosyon alanlar da yararlanabilir. Bu durumda promosyonlar üç yıllığına alındığı için 1 yıl önce promosyon alan bir emekli cayma hakkını kullandığında kalan 2 yılın parası iade edilir.
10 bin TL'nin altında ölüm maaşı alanlar 5 bin liradan az promosyon alamayacak. 9.500 TL ölüm maaşı alan bir hak sahibi şu an tabandan 5 bin TL promosyon alıyor. Bazı özel bankalar bu rakamı 9.250 TL'ye yükseltti.
Yeni emekli promosyonu alt limitlerine göre;
10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL
10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL
15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL alacak.