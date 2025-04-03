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 | Kübra Çelepi

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak

Emekliler için yeni sistemin sinyali geldi. Eşel mobil sistemi ile enflasyonun etkileri minimuma inecek. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Eşel mobil sisteminde enflasyon oranı maaşlara hemen yansıtılacak, bu da emeklilerin satın alma gücünün korunmasına yardımcı olacak. Uzmana göre, bu sistem gelirse hayat pahalılığı son bulacak. İşte emeklileri yakından ilgilendiren gelişme.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 12:39

Emekliler için enflasyonla mücadelede yeni sistemin sinyali geldi. Eşel mobil sistemi gündemde. Sistem, enflasyon oranlarına göre maaşların her ay otomatik olarak güncellenmesini sağlayacak. Böylece emeklilerin satın alma gücü korunup hayat pahalılığı sorunundan korunacak.

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak

EMEKLİLERE ENFLASYON KALKANI

İsa Karakaş'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Emeklilerin en büyük sorunu, enflasyon karşısında maaşlarının hızla erimesi. Her 6 ayda bir yapılan maaş güncellemeleri, zam geldiği anda yüksek fiyat artışlarıyla etkisini kaybediyor. Peki, bu sorunun çözümü var mı? Var. O da Eşel Mobil Sistemi. Bu sistem ile emekliler enflasyon karşısında korunabilecek.

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Bu sistem, maaşların her ay enflasyona göre otomatik olarak güncellenmesini demek. Yani, Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı, Şubat maaşına yansıtılacak. Şubat enflasyonu, Mart maaşına eklenecek. Böylece, emekliler 6 ay beklemek zorunda kalmadan enflasyona karşı korunmuş olacak.

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak

EMEKLİLER NEDEN BU SİSTEMİ İSTİYOR?

Bugün mevcut sistemde emekliler, maaş zammı için 6 ay boyunca beklemek zorunda kalıyor. Ancak bu süre içinde gıda fiyatları, kiralar, ulaşım ve diğer temel harcamalar artıyor. Sonuç olarak, maaşlara yapılan zam daha cebe girmeden eriyor. Eşel Mobil Sistemi, emeklilerin her ay satın alma gücünü korumasına yardımcı olacak.

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak

ENFLASYON YÜKSEKKEN 6 AY BEKLEMEK DOĞRU MU?

Türkiye gibi yüksek enflasyon yaşayan bir ülkede, maaş artışlarının 6 ayda bir yapılması emeklileri zor durumda bırakıyor. Eğer her ay maaşlar güncellenirse, emeklilerin enflasyon karşısında ezilmesi engellenebilir.

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak

DÜNYADA UYGULANIYOR

Belçika gibi ülkelerde uygulanan bu sistem, çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünü koruyor. Üstelik, Belçika’da Türkiye’deki kadar yüksek enflasyon bile yokken bu sistem kullanılıyor. Türkiye’de ise enflasyon dalgalanmaları çok daha büyük olduğu için bu sistemin daha da büyük bir öneme sahip.

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak
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EŞEL MOBİL SİSTEMİNİN EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ

  • Maaşlar her ay enflasyona göre artacak.
  • Emekliler, 6 ay boyunca maaşlarının erimesini beklemek zorunda kalmayacak.
  • Hayat pahalılığı emeklileri daha az etkileyecek.
  • Kümülatif artışlarla emeklilerin refah seviyesi yükselecek.

Eşel Mobil Sistemi, sadece maaşları artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal adaleti de destekleyecek. Çünkü bu sistem, ekonomide yaşanan değişimlerden emeklilerin en az şekilde etkilenmesini sağlıyor.

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak
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EMEKLİLER HAKLARINI TALEP ETMELİ

Bu sistemin hayata geçirilmesi için emeklilerin haklarını talep etmesi gerekiyor. Eğer maaş artışları her ay enflasyona göre güncellenirse, emeklilerin en büyük sorunu olan satın alma gücü kaybı sona erebilir.Türkiye’de yüksek enflasyon ortamında emeklilerin daha fazla mağdur olmaması için Eşel Mobil Sistemi gündeme alınmalı ve uygulanmalı."

Emekli maaşı için yeni sistem sinyali! İsa Karakaş duyurdu: Her ay güncelleme kalkan olacak
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Sıkça Sorulan Sorular

Echelle Mobile nedir?
Eşel mobil kelimesi Fransızca “échelle mobile” (hareketli ölçek) terimin Türkçe'ye geçmiştir. Fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılmasını ifade eder.
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