Emekli maaşlarına kritik refah payı ve seyyanen zam kulisi! İsa Karakaş Ankara'dan açıkladı: "Kesinlikle..."

03 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:19

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yıllık enflasyon oranı netleşti ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına en az yüzde 15,75 oranında zam yapılacağı kesinleşti. SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında refah payı ve seyyanen zamma dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili açıklamasında, "Çok fazla beklenti içerisine girmemek lazım" diyerek dikkat çeken bir rakam paylaştı.

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam​ oranları belli oldu. 2024’ün son altı aylık döneminde oluşan enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Bu artışla birlikte, en düşük memur maaşı 43.726 TL olurken, en düşük memur emekli​ aylığı ise 19.617 TL’ye yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı İsa Karakaş​, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarında yaşanan artışlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karakaş, en düşük emekli maaşı üzerinden yapılan düzenlemelerin, diğer emekliler arasında memnuniyetsizliğe neden olduğunu belirtti. "Gerçek maaşı 10 bin TL olan bir emekli ile 6 bin TL maaş​ alması gereken bir emekli aynı rakamı alıyor. Bu durum emekliler arasında gelir adaletini ciddi anlamda zedeliyor" ifadelerini kullandı. Halihazırda en düşük emekli maaşı 12.500 TL seviyesinde bulunuyor. Erdursun, bu rakamın yapılacak düzenlemelerle 13.500 ile 14.500 TL arasında bir seviyeye yükselmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak bu artışın da yeterli olmayacağı söyledi.

MEMUR EMEKLİLERİ VE KÖK MAAŞ TARTIŞMASI

"Memur emeklilerinin maaş artışlarında da benzer bir tablo var. En düşük memur emekli maaşı 19.617 TL olarak belirlendi ancak bu rakam hâlâ açlık sınırının altında ve asgari ücretin gerisinde kalıyor" diyen Karakaş, "Türkiye’de artık maaş hesaplamalarında "kök maaş" kavramının gündeme geldiğini söyledi. "SGK mevzuatında kök maaş diye bir şey olmamasına rağmen, düşük aylık bağlama oranları nedeniyle bu terimi sıkça duymaya başladık. Kök maaşı 6 bin, 7 bin veya 8 bin TL olan emekliler, şu anda 12.500 TL alıyor. Ancak yapılacak artışlarla bu rakamın 13.500 ila 14.500 TL bandında olmasını bekliyorum” dedi.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM BEKLENTİLERİ

AK Parti hükümeti tarafından 2009 yılından bu yana uygulanan ve ocak aylarında enflasyon farkına eklenen refah payı düzenlemesi bu yıl da gündemde. Ancak İsa Karakaş, refah payı verilmesi gerektiğini belirtti ancak bu yıl için böyle bir beklentisinin olmadığını açıkça ifade etti. Ayrıca, seyyanen zam konusunda da çok ne konuşan Karakaş "Seyyanen zam kesinlikle yok. İnsanlara boş umutlar vermek istemeyen bir uzman olarak söylüyorum; böyle bir düzenleme beklemeyin.” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TORBA KANUN DÜZENLEMESİ

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemelerin büyük ölçüde Meclis’te bekleyen torba kanun kapsamında yapılması bekleniyor. Karakaş, hükümetin torba kanuna ek bir madde ile en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme yapabileceğini şu sözlerle açıkladı:

"Kasım ayında Meclis’e sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren torba yasa, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeleri de gündeme getirebilir. Hükümetin, bu torba yasaya bir madde ekleyerek en düşük emekli maaşında bir artış yapması bekleniyor. Ancak bu konuda çok fazla beklenti içerisine girmemek lazım. Şu ana kadar konuşulan üst sınır, en fazla 15 bin TL olabilir. Ancak benim kişisel tahminim, bu rakamın 15 bin TL’ye ulaşmayacağı yönünde. Muhtemelen en düşük emekli maaşı 13.500 ile 14.500 TL arasında bir seviyede belirlenecektir."