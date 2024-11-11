Emekli olacaklar dikkat: SGK uzmanından kritik hesap! '46 bin lira gelir kaybı yaşayabilirsiniz…'

11 Kasım 2024 10:48 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:53

Emekli maaşında 2024 ile 2025 yılları arasındaki fark, birçok emekli adayının SGK'ya akın etmesine neden oldu. Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verip maaşını yüzde 30 artırmak isteyenler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik bir uyarı geldi. Erdursun, özellikle brüt maaşı yüksek olan çalışanların emekliliklerini erteleyerek büyük gelir kayıplarının önüne geçebileceğini belirtti. Erdursun, yaptığı örnek hesapta, bu farkın 46 bin TL’ye kadar çıkabileceği ifade etti.

Özgür Erdursun kimin ne zaman emekli olması gerektiğini açıkladı! Bu işi yapanlar iki kez düşünsün

Özgür Erdursun kimin ne zaman emekli olması gerektiğini açıkladı! Bu işi yapanlar iki kez düşünsün

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılı itibarıyla emeklilik planı yapanlara önemli uyarılarda bulundu. Erdursun, yıl sonuna kadar emekli maaşlarında yüzde 30’luk bir düşüş yaşanabileceğini belirterek, 2024 yılında emekli olanların, 2025 ve sonrasında emekli olacaklara göre daha yüksek maaş alacaklarını belirtti.

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE UYARILARDA BULUNDU

Emeklilik kararı alacak kişilerin maaş, yaş ve çalışma süresi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak dikkatli bir değerlendirme yapmalarını öneren Erdursun, bazı grupların 2024’te emekli olmasının avantaj sağlayacağını anca bazıları içinse dezavantajlı olabileceğini ifade etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi’ndeki yazısında, emekli olduktan sonra çalışmayı planlayan ya da ticaret yapmak isteyenlerin bu yılı beklemeden emekli olmalarının daha mantıklı olabileceği belirtti ve şu uyarılarda bulundu:

Emekli olduktan sonra aynı işye­rinde SGDP ile çalışacaksanız 2024’de emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın,

Emekli olduktan sonra işveren ça­lışmanıza izin vermiyor fakat siz aynı maaşlarla başka bir işyerinde SGDP ile çalışacaksanız emekli olun,

Emekli olduktan sonra ticaret yapma fikriniz varsa emekli olun, yüzde 30 kayıp yaşamayın, emekli olduktan sonra işyeri açarsanız ya da şirket or­tağı olursanız, emekli aylığınızda bir kesinti olmaz ayrıca Bağ-Kur primi ödemezsiniz,

Bir iki yıl içinde emekli olmayı dü­şünenler hiç beklemeyin emekli olun.”

EMEKLİ MAAŞINDAKİ GELİR KAYBINI TEK TEK HESAPLADI

Ancak maaşı yüksek olan ve genç yaşta bulunan kişilerin, emekli maaşlarındaki kaybı telafi etmek için emeklilik kararını birkaç yıl ertelemesinin avantajlı olabileceğini söyleyen Erdursun, "Brüt maaşı yüksek olan ve en az 5-6 yıl daha çalışma imkanı bulunan kişilerin emekli aylıklarındaki kaybı telafi edebilmesi için bu süreyi beklemeleri mantıklı olabilir" dedi. Örneğin, 85.000 TL maaş alan bir çalışanın, emeklilik maaşındaki kaybı telafi edebilmesi için birkaç yıl daha çalışmasının, toplamda önemli bir gelir sağlayacağını belirterek şu hesaplamayı yaptı:

"Bugün emekli aylığı olarak 50.000 TL alabilecek bir kişi, 2025’te emekli olduğunda bu rakam 58.500 TL olabilir. Ancak mevcut maaşı 85.000 TL olan bir kişinin maaşı yeni yılda 105.000 TL’ye çıkabilir. Bu durumda, emekli olduğunda aylık yaklaşık 46.500 TL gelir kaybı yaşayacak. 6 yıl daha çalışmaya devam ederse, emekli aylığına göre maaş farkı olarak cebine yaklaşık 2,8 milyon TL girecek. Emekli maaşının amorti edilmesi 6 yılı bulsa da bu fark, kişinin emekli aylığındaki kaybını telafi edecektir."