Emekli olacaklara kötü haber! Emeklilik dilekçesi vermeden önce o ayrıntıya dikkat edin

02 Eylül 2024 17:30 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:46

2024 ve 2025 yılları için emeklilik başvurusu yapmayı düşünenler için kritik uyarı HAK-İŞ'ten geldi. Enflasyonun düşüş sürecine girmesiyle yeni emekli olacakların aylıkları da olumsuz etkilenecek. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 2024 yılı ve 2025 yılında ilk defa emekli olacak sigortalılara bağlanacak emekli maaşları arasındaki farklılıklara ilişkin konuştu.

İLK DEFA EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN MAAŞ FARKLARI

Maaş farkları, emekli maaşlarının hesaplanmasında esas alınan güncelleme katsayısının belirlenmesi ile ortaya çıkıyor.

Emekli aylıkları, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncelleniyor.

Bu kapsamda ilk defa emeklilik dilekçesi verecek vatandaşlar için Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Son zamanlarda kamuoyunda, çalışanlarımızın 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılına göre daha avantajlı olacağı, emekli maaşlarının daha yüksek olacağı ve bu farkın gelecek yıllara da sirayet edeceği konusunda tartışmalar yer var.

Güncelleme katsayısı ise her yılın Aralık ayına göre TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyonu tamamı ile büyüme hızının yüzde 30'unun toplamına 1 tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunuyor.

Emekli aylıklarının hesaplanmasında aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde Ocak ödeme dönemi içinde mevcut emeklilere verilen zam kadar, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise Ocak ve Temmuz aylarındaki emekli maaş artış oranları kadar artırılarak, sigortalının başlangıç aylığı hesaplanıyor.

YILLAR ARASINDAKİ FARK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

Emekli aylığının, başvuru tarihindeki önceki yıla ait tüketici enflasyonu ve yıl içerisindeki emekli aylık artışlarına göre belirlenmesi sebebiyle başvuru tarihi önemli.

2024 yılı emekli aylığı hesaplamasında 2023 yılı verileri üzerinden hesaplama yapılıyor. Ancak 2025 yılı emeklilerinin maaşlarının hesaplanmasında ise bir önceki yılın verileri dikkate alınacak.

2025 yılı emeklilerinin emekli aylığı hesaplamasında kullanılacak güncelleme katsayısının 1,366 gerçekleşmesi bekleniyor.

2025 YILI EMEKLİLERİ 2024 YILI EMEKLİLERİNDEN AZ MAAŞ ALACAK

Görüldüğü yıllar arasındaki enflasyonun önemli oranda düşmesinden kaynaklı olarak 2025 yılı emeklilerimizin 2024 yılı emeklilerimize oranla önemli oranda düşük miktarda bir maaş bağlanması söz konusu olacak.

Bu oranın, her bir sigortalı için değişkenlik göstermesine rağmen yaklaşık % 25-35 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Daha da vahim olan husus söz konusu bu farkın gelecek yıllarda da maaşlara yapılan zam oranlarına göre artarak devam edecek.

Emeklilik dilekçelerini 31 Aralık 2024 tarihinden önce vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi sayılacaklar.

Yıl sonuna kadar herhangi bir yasal değişiklik yapılmaması halinde, emeklilik şartlarını doldurmuş ve yakın gelecekte emeklilik düşünen sigortalılarımızın 2024 yılı emeklisi olabilmek için aşağıdaki tarihlere dikkat etmeli.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ HANGİ TARİHTE VERİLMELİ?

Kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücretlerini ayın 15'inde alan işçilerimizin 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesini vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi olarak sayılacak.

Özel sektörde, kamu kurumlarında ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan işçilerden ücretlerini her ayın 1'inde alanların ise emeklilik dilekçelerini 31 Aralık 2024 tarihinden önce vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi sayılacak.

Emeklilik dilekçesini bu tarihlerden sonra verecek olan işçilerimiz ise 2025 yılı emeklisi sayılacak.

Önümüzdeki günlerde, adalet ve hakkaniyetten uzak sistemin, emekli maaş bağlanma yönteminin adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve önümüzdeki yıllarda da yaşanabilecek önemli enflasyon farklarından etkilenmeyecek yasal değişiklik önerilerini de içeren raporumuzu kamuoyu ile paylaşacağız.