Emekli promosyonları için rekabet kızıştı! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere büyük fırsat

27 Aralık 2024 16:55 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:58

2024 yılında bankalar, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde rekabeti artırarak yeni fırsatlar sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar için hazırlanan cazip kampanyalar milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte tüm detaylar...

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Emekli maaşlarını taşımak isteyenler için bankalar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Kamu ve özel bankalar, maaş taşıma işlemlerine yönelik cazip promosyon teklifleri sunarak emeklilerin dikkatini çekiyor. Bu kapsamda, 5.000 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra ek avantajlar ve indirimler de kampanyalar arasında yer alıyor.

MAAŞ TAŞIMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Emekli​ maaşını taşımayı düşünenler, seçtikleri bankaya başvurarak işlemleri hızlıca başlatabiliyor. Bankalar, maaş taşıma işlemleri karşılığında emeklilerden 3 yıllık taahhüt talep ediyor. Bu taahhüt ile bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden ve özel avantajlardan faydalanmak mümkün oluyor.

BANKALARIN YIL SONU PROMOSYON KAMPANYALARI

Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Kampanya 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli. ING Bank: SGK emeklilerine, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor. Akbank: 31 Aralık 2024’e kadar maaş taşıma işlemini gerçekleştiren emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası: Maaş aralıklarına göre değişen 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon fırsatları sunuyor. Ziraat Bankası: SGK emeklilerine, 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon imkânı tanıyor. Halkbank: Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. VakıfBank: Emeklilere, maaş aralıklarına bağlı olarak 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon teklif ediyor. Yapı Kredi: Maaş taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve ek avantajlar sunuyor. QNB Finansbank: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve kredi kartı avantajlarıyla toplamda 16.200 TL’ye kadar ödül sağlıyor. DenizBank: Maaş taşıma işlemleri karşılığında 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon avantajı sunuyor.

EK AVANTAJLAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

Promosyon ödemelerine ek olarak, bankalar emeklilere özel kredi faiz oranları, ücretsiz EFT/havale işlemleri ve kredi kartı avantajları gibi fırsatlar da sunuyor. Emekliler, maaş taşıma kararı alırken bankaların sunduğu ek avantajları da değerlendirerek kendileri için en uygun seçimi yapabiliyor.