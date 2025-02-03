Emekliler temmuz ayında bu zamma hazırlıklı olsun! Özgür Erdursun'dan çarpıcı emekli maaşı yorumu

03 Şubat 2025 13:51 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:54

Temmuz ayında emekli maaşına yapılacak zam oranı hesaplanmaya başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli maaşı hesaplaması geldi. Açıklanan ocak ayı enflasyonu hesaplamayı ortaya çıkardı. Erdursun, "Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur" diyerek açıkladı.

Bugün açıklanan Ocak ayı TÜİK enflasyonu 6 aylık zam farkı için ilk ipucu oldu. Emeklinin 1 aylık enflasyon zam oranı ortaya çıktı. SGK uzmanı Özgür Erdursun emekliye yapılacak zam oranını açıkladı. Buna göre, SSK (4a) ile Bağ-Kur (4b) emeklileri temmuzda yüzde kaç zam alacak? İşte cevabı.

EMEKLİNİN VE MEMURUN MAAŞ KAYBI

Özgür Erdursun'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

"TÜİK 2025 Ocak ayı enflasyonunu % 5,03 olarak açıkladı.

TÜİK Enflasyonuna göre;

%11.54 enflasyon farkı alan memur ve memur emeklilerinin %5,03'ü,

%15,75 enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %5,03'ü gitti.

En düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak belirlendi ancak emeklilere bu tutar henüz ödenmedi, emekli aylığında artış olan ancak henüz cebinde girmeyen paranın 727,79TL'si cebinde girmeden değeri 13.741 TL'ye düştü.

Emekli aylığı 20.000TL'ye çıkan emeklinin Ocak ayı sonu itibariyle 1.006 TL'si gitti. Alım gücü değeri 18.994 TL değerine düştü.

Asgari ücret 22.104 TL oldu. Henüz asgari ücretlinin cebinde girmedi ancak satın alma değeri 1.119 TL düştü, 20.992 TL değerine düştü.

EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bugün açıklanan %5,03 Ocak ayı TÜİK enflasyonuna göre, 6 aylık enflasyon %13-%15 arası çıkar diye düşünüyorum. Yani Temmuz ayında emeklilere bu oranlarda artış olur diye düşünüyorum."