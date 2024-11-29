Emeklilere kötü haber! Özgür Erdursun 'geçmiş olsun' diyerek açıkladı: Emeklilerin o hakkı kaldırılıyor

29 Kasım 2024 17:20 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:22

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyada yaptığı açıklamayla milyonlarca emekliyi üzecek haberler verdi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri eleştiren Erdursun, bazı hakların kaldırılacağını belirterek emeklilere "şimdiden geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Sağlık​, Aile​, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandığı iddia edildi. Tartışmalara yol açan teklifin, özellikle engelli​ çalışanların emeklilik haklarını sınırlandırmayı hedefleyen düzenlemeler içerdiği belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden düzenlemeye sert tepki gösterdi. Erdursun, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli (vergi indirimli) emekliliği de bitiriyorlar. Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar" dedi.

2008'DEN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR DA ETKİLENECEK

Erdursun, paylaşımında düzenlemenin yalnızca 2008’den sonra sigortalı olanları değil, 2008 öncesinde sigortalı olanları da kapsayabileceğini vurguladı. Özellikle engelli emeklilikte vergi indirimi hakkının ortadan kaldırılacağını ifade eden Erdursun, “1 Ekim 2008’den sonra engelli emekliliğinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre vergi indirim belgesiyle emeklilik imkanı vardı. Ancak bu düzenleme, çalışma gücü kaybı kriterini getirerek emeklilik hakkını kısıtlıyor. Oranlı raporu ve vergi indirim belgesi olanlara bile ‘çalışma gücü kaybın yok’ diyerek hak tanımıyorlar,” dedi.

"ENGELLİ EMEKLİLİĞİ BİTECEK" UYARISI

Erdursun, söz konusu düzenlemenin uygulamaya geçmesi halinde engelli bireylerin emeklilik haklarının büyük ölçüde zarar göreceğini belirterek, "Engelli emeklilik bitecek! Yazık, çok yazık! Göz göre göre milletin yasal haklarını ellerinden alıyorlar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Kanun teklifine ilişkin tartışmalar devam ederken, engelli bireylerin emeklilik haklarının korunması gerektiğine yönelik çağrılar giderek artıyor.