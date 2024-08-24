Emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu! Büyükşehirlerden kaçıp buralara yerleşiyorlar
Geçinemeyen, sakinlik ve huzur arayan, temiz doğada yaşamak isteyen birçok emekli büyükşehirleri bir bir terk ediyor. Büyükşehirlerden köy ve kasabalara göç hızla artıyor. Milyonlarca emekli hem doğal güzelliklerin ortasında, hem de insanlarla iç içe bir emeklilik hayali düşlüyor. İşte emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler.
Emeklilerin yaşam mücadelesin bir türlü yakalarını kurtaramadıkları ekonomik zorluklarla her geçen gün zorlaşıyor. Emekli vatandaşlar artık daha sakin ve uygun kasabalarda yada kendi köyünde huzur içinde yaşamanın hayalini kuruyor. Büyükşehirlerden hızla göçen emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu.
ŞEHİRDEN KAÇIŞ HIZLANDI
Emekli maaşlarıyla geçinmenin, kimseye muhtaç olmadan yasayabilmenin giderek imkansız hale geldiği şu günlerde özellikle emekliler köy ve kasabalara göçmeye başladı.
Emekli olduktan sonra büyükşehirleri terk etmenin hayalini kuranlar için en çok tercih edilen ilçeler belli oldu.
Ekonomim'de yer alan habere göre, şehirden kaçış hızlandı.
EMEKLİLER KASABALARA GÖÇÜYOR
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin merkezlerinde uzun yıllar çalışan insanlar artık daha sakin bir yaşam istiyor.
İşte yıllarca çalışmış emeklilerin tercih ettiği sakin il ve ilçeler;
1. Muğla: Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça
2. Antalya: Kaş, Alanya ve Kemer
3. Aydın: Kuşadası ve Didim
4. İzmir: Urla, Çeşme ve Seferihisar
5. Balıkesir: Ayvalık, Edremit ve Gönen
6. Çanakkale: Gökçeada, Bozcaada ve Assos (Behramkale)
7. Bursa: Mudanya ve Gemlik
8. Mersin: Erdemli ve Silifke
9. Sakarya: Sapanca
10. Denizli: Pamukkale
Bonus: Bu bölgeler dışında Sakarya Geyve, Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçeleri de gözde yerler arasında.