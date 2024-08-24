Emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu! Büyükşehirlerden kaçıp buralara yerleşiyorlar

24 Ağustos 2024 16:00 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 16:19

SGK'dan emeklilere uyarı! Ödemeler yatmayacak: Tüm emekliler, o belgeyi sunmak zorunda

SGK'dan emeklilere uyarı! Ödemeler yatmayacak: Tüm emekliler, o belgeyi sunmak zorunda

Emeklilerin yaşam mücadelesin bir türlü yakalarını kurtaramadıkları ekonomik zorluklarla her geçen gün zorlaşıyor. Emekli vatandaşlar artık daha sakin ve uygun kasabalarda yada kendi köyünde huzur içinde yaşamanın hayalini kuruyor. Büyükşehirlerden hızla göçen emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu.

ŞEHİRDEN KAÇIŞ HIZLANDI

Emekli maaşlarıyla geçinmenin, kimseye muhtaç olmadan yasayabilmenin giderek imkansız hale geldiği şu günlerde özellikle emekliler köy ve kasabalara göçmeye başladı.

Emekli olduktan sonra büyükşehirleri terk etmenin hayalini kuranlar için en çok tercih edilen ilçeler belli oldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, şehirden kaçış hızlandı.

EMEKLİLER KASABALARA GÖÇÜYOR

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin merkezlerinde uzun yıllar çalışan insanlar artık daha sakin bir yaşam istiyor.

İşte yıllarca çalışmış emeklilerin tercih ettiği sakin il ve ilçeler;

1. Muğla: Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça

2. Antalya: Kaş, Alanya ve Kemer

3. Aydın: Kuşadası ve Didim

4. İzmir: Urla, Çeşme ve Seferihisar

5. Balıkesir: Ayvalık, Edremit ve Gönen

6. Çanakkale: Gökçeada, Bozcaada ve Assos (Behramkale)

7. Bursa: Mudanya ve Gemlik

8. Mersin: Erdemli ve Silifke

9. Sakarya: Sapanca

10. Denizli: Pamukkale

Bonus: Bu bölgeler dışında Sakarya Geyve, Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçeleri de gözde yerler arasında.











