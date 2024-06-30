Emeklilik yaşınızı yeniden kontrol edin hesaplar değişiyor! 4600-6800 günden emekli olacaklar belli oldu

30 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 14:30

Emeklilik hakkının elde edilmesi için gereken şartlar, yeni düzenlemelerle yeniden şekilleniyor.

4600-7200 günle emekli olabilecek kişilerin tablosu sıklıkla sorgulanıyor.

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı devam ederken 4600-6800 günden emekli olacaklar belli oldu.

Emeklilik tarihi hesaplama tablolarında emeklilik yaşınız değişkenlik göstermiş olabilir. İşte ,şe giriş tarihi ve ödenen primler ile emeklilik hakkının elde edilmesinde belirleyici şartlar...

EMEKLİLİK TARİHİ HESAPLAMA TABLOLARI

4600-6800 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilen gruplar belli oldu.

Emeklilik yaşınızın değiştiği bu dönemde, SGK tarafından sunulan yeni düzenlemelerle, 4600-6800 gün arasında prim ödeyerek emekli olabilirsiniz.

4600-7200 günle emekli olabilecek kişiler şöyle belirlendi.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Malulen emeklilik için, sigortalının çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmesi gerekir.

Bu şartın yerine getirilmesi halinde, sigortalı, en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme gün sayısı olması koşuluyla, malulen emekliliğe hak kazanır. Ancak malulen emekliler, çalışmaya devam edemezler.

ÇOCUĞU OLAN KADIN ERKEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Annelerin bakım verme sürecinde yaşadığı dezavantajın hafifletilmesi amacıyla 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile birlikte bakıma ihtiyacı bulunan çocuğu olan annelere erken emekli olma hakkı verildi.

Çocuk sahibi kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar yaptıkları borçlanmalar sayesinde 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olabilecek.

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip anneler için, primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenecek.

ENGELLİ ÇALISAN NASIL EMEKLİ OLUR?

Engelli emekliliği, en az %40 raporu olan ve 4A kapsamındaki çalışanlara verilen bir haktır ve belirli bir engelli emeklilik yaşı yoktur.

Yüzde 40 engelli olan bireyler, vergi indirimi sayesinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilir. Ayrıca bu bireylerin çalışmaya devam ederken aldıkları maaşta bir kesinti olmaz.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen çalışanlar, kısmi emekli olabilir.

Özellikle 1999 öncesi sigortalılar için sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterse de birçok çalışan için büyük fırsatlar verir.

58 yaş şartını tamamlayan kadınlar 20 yıldır sigortalılıkları var ve 4500 prim gününü doldurduysa o zaman kısmi emekli olmaya hak kazanırlar.

YIPRANMA PAYI ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAR MI?

Yıpranma payı yıpranma hakkı olarak da bilinir. Ağır koşullarda çalışan işçilerin erken emekli olma hakkına yıpranma payı denir.

Ağır şartlarda yer alan meslek dallarında hizmet veren kişiler için ödenen primler daha fazla kabul edilir.

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı uygulanır.

Bu meslek gruplarında çalışanlar, eklenen prim süresinin yarısını yaş şartından düşerek daha erken emekli olabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI KİMLER YAPABİLİR?

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri de emeklilik planlamasında yer alır.

Yapılan borçlanma ile daha erken emekli olma imkanı sunar.

Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.