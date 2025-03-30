Emekliye refah payı ve seyyanen zam sinyali! İsa Karakaş açıkladı: En düşük maaş 30.512 TL

Emekli maaşları ocak ayında zamlandı. Gözler temmuz ayına çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, seyyanen zammın emekliler için tek çare olduğunu ifade etti ve formülünü açıkladı. Karakaş'ın yaptığı hesaplamaya göre, seyyanen zam ile emekli maaşlarında ciddi artışlar yaşanacak. Deneyimli uzman, Ankara'dan son durumu aktarırken seyyanen zammın ardından refah payının da gündeme gelebileceğini aktardı.

Emekli maaşlarının yükseltilmesi için en etkili çözüm SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. Seyyanen zam sinyali hakkında konuşan uzman, 2023 Temmuz ayında sözü verilen seyyanen zammın yapılması gerektiğini vurguladı. Seyyanen zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 30.512 TL'ye çıkarılarak, emekli maaşları arasında uçurumun kapanmasının gündeme geleceğini ifade etti. Emeklilerin refah seviyesini artırmak için seyyanen zam ve milli gelir artışına bağlı refah payı çağrısında da bulundu.

EMEKLİLER İÇİN TEK ÇÖZÜM SEYYANEN ZAM

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) emeklilere yönelik düzenlemeler gündemde. Son torba yasa kapsamında bayram ikramiyesinin 4.000 TL olarak belirlenmesi, emeklilerin beklentilerini karşılamadı. Emeklilerin alım gücünü artıracak en kesin çözüm seyyanen zam. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zam sözü hala yerine getirilmedi. Emeklilerin refah seviyesini yükseltmenin en kesin yolu bu düzenleme.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30.512 TL OLABİLİR

Yapıtığım hesaplamalara göre, seyyanen zam uygulanması halinde emekli maaşlarında büyük bir artış yaşanacak:

Mevcut en düşük emekli maaşı: 14.469 TL

Seyyanen zam eklenirse: 30.512 TL

20.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri: 36.000 TL

30.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri: 46.000 TL

50.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri: 66.000 TL olacak.

Bu zam, yalnızca düşük maaşlı emeklilere değil, fazla prim ödeyen ve yüksek maaş alan emekliler için de denge sağlayacak. Böylece maaşlar arasındaki uçurum korunacak ve daha adil bir dağılım sağlanacak.

EMEKLİYE EŞİTLİK DEĞİL ADALET LAZIM

Emekli maaşlarında tam bir eşitlik sağlanamaz ancak adaletli bir düzenleme mümkün. 3600 gün prim ödeyen bir emekli ile 15.000 gün prim ödeyen bir emeklinin aynı maaşı almasının adil olmaz. Bu nedenle seyyanen zam ile dengenin sağlanması gerek.

SEYYANEN ZAMDAN SONRA REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Eğer hükümet ve muhalefet gerçekten emeklilerin yanında olmak istiyorsa, seyyanen zammın ardından milli gelir artışına bağlı refah payı da eklemeli. Türkiye ekonomisinin büyüdüğü her fırsatta dile getirilirken, emeklilerin de bu büyümeden pay alması gerekiyor."

İsa Karakaş, yaptığı açıklamada “Seyyanen zam, emeklilere rahat nefes aldıracak tek formüldür ve bu vaat mutlaka yerine getirilmelidir” dedi.

Sıkça Sorulan Sorular Seyyanen zam ne demek oluyor? Seyyanen zam ile beraber çalışanlar arasındaki maaş farkının açılması önlenmektedir. Çalışanlara derece, kıdem ve diğer faktörler dikkate alınmadan eşit ücrette zam yapılır.