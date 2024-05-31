Emekliye şehirler arası otobüslerde indirim devreye alındı! Bugünden itibaren geçerli olacak

31 May 2024 10:38 - Güncelleme : 31 May 2024 10:43

SGK uzmanı tek tek hesapladı: Memur ve emeklide başka bir alternatif yok

SGK uzmanı tek tek hesapladı: Memur ve emeklide başka bir alternatif yok

Emeklinin ‘refah’ seviyesini arttıracak kritik adımlar gelmeye devam ediyor. 2024 yılının “Emekliler Yılı’ ilan edilmesinin ardından hükümet emekliye sosyal destek sağlayacak indirimleri devreye alıyor. Emekliye kamu tesislerinde yapılan indirimin ardından bu kez şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalarda indirim geldi.

OTOBÜS FİRMALARINDA EMEKLİLİĞİNİ BELGELEYENE İNDİRİM

Emekli olduğunu belgeleyen yolculara tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak. Bu indirim, bugün itibarıyla tüm şehirlerarası otobüs firmalarında geçerli olacak.

EMEKLİYE YENİ DESTEKLER SUNULACAK

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni düzenlemeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu düzenlemeler kapsamında, emeklilere sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda yeni destekler sunulacak.

Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu. Emekliler için özel indirimler de bir adım daha atıldı.

EMEKLİ İNDİRİMİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

UYMAYAN FİRMALARA CEZA VERİLECEK

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek.