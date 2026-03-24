Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emlak piyasasında yeni trend! Şenay Araç çift gelir için formülü açıkladı!

Savaş ve belirsizlik emlak piyasasını derinden etkiledi. Yatırımcılar harekete geçmekte zorlanıyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a Orta Doğu’daki krizin piyasaya etkilerini ve yeni dönemin kazandıracak yatırım rotasını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 09:48

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve jeopolitik kriz emlak piyasasında belirgin bir durgunluğa ve bekle- gör döneminin başlamasına neden oldu. Elinde nakit parası olan yatırımcı bu belirsizlik döneminde konut almak istemiyor. Kıymetli metallerde bekleyen birikimini ise altın ve gümüşteki sert düşüş nedeniyle nakde çeviremiyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, belirsizlik dönemlerinde arsa yatırımının, konuta göre daha güvenli ve uzun vadede daha yüksek getirili bir seçenek olduğundan bahsederek doğru yatırımın detaylarını Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Orta Doğu’da yaşanan savaşın emlak piyasasına etkisi nasıl oldu?

Şenay Araç: Orta Doğu’daki savaşın oluşturduğu belirsizlik, emlak piyasasını doğrudan etkiledi. Şu an piyasada belirgin bir sakinlik ve bekleyiş havası var. Yatırımcılar “ne olacak?” sorusunun cevabını görmek için adımlarını yavaşlatmış durumda.

Daha önceki kriz dönemlerinde neler yaşanmıştı? Tablo benzerlik gösteriyor mu?

Şenay Araç: Evet, geçmiş kriz dönemlerinde de aynı süreci gördük. Covid süreci, Irak savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi dönemlerde önce durgunluk yaşandı, ardından hayatın normalleşmesiyle birlikte piyasa yeniden hareketlendi. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar genellikle konuttan uzaklaşıp arsa, tarla ve arazi yatırımlarına yöneliyor. Çünkü bu yatırımları daha güvenli görüyorlar. Son iki yılda bir gerileme vardı ama yaz sezonu yaklaşırken yeniden hareketlenme başladı.

Arsa yatırımı neden tercih ediliyor?

Şenay Araç: Arsa yatırımı sabır isteyen bir yatırım türüdür. Kısa vadeli değildir ama doğru lokasyonda yapıldığında getirisi konut dahil birçok taşınmazdan daha yüksek olabilir.

Arsa yatırımı yapan bir tüketici nelere dikkat etmeli?

Şenay Araç: Gelişmekte olan şehirler, imara açılacak alanlar, organize sanayi bölgelerine yakın yerler ve ticari potansiyeli yüksek bölgeler her zaman daha fazla prim yapar. En büyük hata araştırma yapmadan yatırım yapmaktır. Hisseli tapulardan uzak durulmalı, imar durumu mutlaka kontrol edilmeli. Ayrıca sit alanı olup olmadığı, altyapı durumu, tarım arazisi olup olmadığı gibi konular detaylı incelenmeli. Sadece ilanlara bakarak karar vermek çok risklidir. Arazi mutlaka yerinde görülmeli, bölge halkına danışılmalı ve mümkünse profesyonel bir emlak danışmanı ile çalışılmalı. Resmi kayıtlar da mutlaka kontrol edilmeli.

Dere yatakları, bataklık alanlar ve kullanıma uygun olmayan bölgelerden kesinlikle uzak durulmalı. Bu tür arazilerde çoğu zaman hiçbir işlem yapılamaz.

Aynı bölgede farklı arsalar arasında fiyat makası neden bu kadar açık?

Şenay Araç: Arazilerde fiyatlar çok değişkendir. Aynı yolun iki tarafında bile %100’e varan fark olabilir. Bu farkı imar durumu, merkeze yakınlık ve bölgenin gelecekteki potansiyeli belirler.

Son dönemde öne çıkan yeni yatırım trendi nedir?

Şenay Araç: Yenilenebilir enerji arazileri son dönemin en dikkat çeken yatırım alanı. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi için uygun arazilere ciddi talep var. Gölgesiz, geniş, doğru açıyla güneş alan ve rüzgar potansiyeli yüksek araziler bu alan için tercih ediliyor. Genellikle en az 20.000–22.000 metrekare büyüklük gerekiyor. Bu yatırımlar çift kazanç sağlıyor. Üretilen elektriği devlet satın alıyor, ayrıca karbon salınımı olmadığı için karbon geliri elde ediliyor. Küçük yatırımcılar da kendi arazilerine güneş paneli kurarak gelir sağlayabilir.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.