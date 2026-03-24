Emlak piyasasında yeni trend! Şenay Araç çift gelir için formülü açıkladı!

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve jeopolitik kriz emlak piyasasında belirgin bir durgunluğa ve bekle- gör döneminin başlamasına neden oldu. Elinde nakit parası olan yatırımcı bu belirsizlik döneminde konut almak istemiyor. Kıymetli metallerde bekleyen birikimini ise altın ve gümüşteki sert düşüş nedeniyle nakde çeviremiyor. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, belirsizlik dönemlerinde arsa yatırımının, konuta göre daha güvenli ve uzun vadede daha yüksek getirili bir seçenek olduğundan bahsederek doğru yatırımın detaylarını Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Orta Doğu’da yaşanan savaşın emlak piyasasına etkisi nasıl oldu?

Şenay Araç: Orta Doğu’daki savaşın oluşturduğu belirsizlik, emlak piyasasını doğrudan etkiledi. Şu an piyasada belirgin bir sakinlik ve bekleyiş havası var. Yatırımcılar “ne olacak?” sorusunun cevabını görmek için adımlarını yavaşlatmış durumda.

Daha önceki kriz dönemlerinde neler yaşanmıştı? Tablo benzerlik gösteriyor mu?

Şenay Araç: Evet, geçmiş kriz dönemlerinde de aynı süreci gördük. Covid süreci, Irak savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi dönemlerde önce durgunluk yaşandı, ardından hayatın normalleşmesiyle birlikte piyasa yeniden hareketlendi. Belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar genellikle konuttan uzaklaşıp arsa, tarla ve arazi yatırımlarına yöneliyor. Çünkü bu yatırımları daha güvenli görüyorlar. Son iki yılda bir gerileme vardı ama yaz sezonu yaklaşırken yeniden hareketlenme başladı.

Arsa yatırımı neden tercih ediliyor?

Şenay Araç: Arsa yatırımı sabır isteyen bir yatırım türüdür. Kısa vadeli değildir ama doğru lokasyonda yapıldığında getirisi konut dahil birçok taşınmazdan daha yüksek olabilir.

Arsa yatırımı yapan bir tüketici nelere dikkat etmeli?

Şenay Araç: Gelişmekte olan şehirler, imara açılacak alanlar, organize sanayi bölgelerine yakın yerler ve ticari potansiyeli yüksek bölgeler her zaman daha fazla prim yapar. En büyük hata araştırma yapmadan yatırım yapmaktır. Hisseli tapulardan uzak durulmalı, imar durumu mutlaka kontrol edilmeli. Ayrıca sit alanı olup olmadığı, altyapı durumu, tarım arazisi olup olmadığı gibi konular detaylı incelenmeli. Sadece ilanlara bakarak karar vermek çok risklidir. Arazi mutlaka yerinde görülmeli, bölge halkına danışılmalı ve mümkünse profesyonel bir emlak danışmanı ile çalışılmalı. Resmi kayıtlar da mutlaka kontrol edilmeli.

Dere yatakları, bataklık alanlar ve kullanıma uygun olmayan bölgelerden kesinlikle uzak durulmalı. Bu tür arazilerde çoğu zaman hiçbir işlem yapılamaz.

Aynı bölgede farklı arsalar arasında fiyat makası neden bu kadar açık?

Şenay Araç: Arazilerde fiyatlar çok değişkendir. Aynı yolun iki tarafında bile %100’e varan fark olabilir. Bu farkı imar durumu, merkeze yakınlık ve bölgenin gelecekteki potansiyeli belirler.

Son dönemde öne çıkan yeni yatırım trendi nedir?

Şenay Araç: Yenilenebilir enerji arazileri son dönemin en dikkat çeken yatırım alanı. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi için uygun arazilere ciddi talep var. Gölgesiz, geniş, doğru açıyla güneş alan ve rüzgar potansiyeli yüksek araziler bu alan için tercih ediliyor. Genellikle en az 20.000–22.000 metrekare büyüklük gerekiyor. Bu yatırımlar çift kazanç sağlıyor. Üretilen elektriği devlet satın alıyor, ayrıca karbon salınımı olmadığı için karbon geliri elde ediliyor. Küçük yatırımcılar da kendi arazilerine güneş paneli kurarak gelir sağlayabilir.