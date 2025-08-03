Emtia piyasalarında sert hafta

Haftaya yön veren gelişmelerin başında ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı vardı. Fed, beklendiği gibi politika faizini sabit tuttu. Ancak Başkan Powell’ın, gümrük vergilerinin bazı ürünlerde fiyatlara doğrudan yansıdığını söylemesi, piyasalarda “şahin” bir hava estirdi. Bu da faiz indirimi beklentilerini şimdilik öteledi. Dolar bu açıklamalardan destek bularak değer kazandı.

TRUMP’TAN YENİ TARİFE HAMLESİ

Powell’ın konuşmasından hemen sonra Perşembe günü, Trump yönetimi ithalat tarifeleriyle ilgili yeni bir karar imzaladı. Beyaz Saray, bu adımın ticaret açığını kapatmak için atıldığını söylerken, tarifeler yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişiyor. Özellikle bazı emtia kalemlerinde sert fiyat hareketleri yaşandı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Haftanın en dikkat çekici verisi ise cuma günü açıklandı. Temmuz ayında tarım dışı istihdam sadece 73 bin arttı. Üstelik önceki iki ayın verileri de sert biçimde aşağı çekildi.

Mayıs: 144 binden 19 bine

Haziran: 147 binden 14 bine

Bu revizyonlar, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın sinyalini verdi. Ekonomistler artık yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi beklentisini daha yüksek sesle dile getiriyor.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN TOPARLANDI

Fed’in şahin duruşu ve güçlü dolar, hafta boyunca değerli metaller üzerinde baskı kurdu. Altın ve gümüş düşerken, cuma günü gelen zayıf istihdam verisi altına yeniden destek sağladı.

Haftalık performanslar:

Altın: %1 artış

Gümüş: %3 düşüş

Platin: %6,2 düşüş

Paladyum: %0,8 düşüş

TRUMP BAKIR TARİFESİNDEN GERİ ADIM ATTI, PİYASA NEFES ALDI

Trump’ın ilk açıklamasında bakıra yüzde 50 vergi getirilmesi öngörülüyordu. Ancak uygulamanın sadece bazı ürünlerle sınırlı kalması piyasada “geri adım” olarak yorumlandı. Katot, cevher ve konsantre gibi temel kalemler tarifeden muaf tutuldu. Bu gelişme:

COMEX bakır fiyatını bir günde %17 düşürdü

ABD ile Londra fiyat farkını sıfırladı

Haftalık bazda en sert düşüş yine bakırda yaşandı:

Bakır: %23,4

Çinko: %3,5

Alüminyum: %2,4

Kurşun: %2,2

Nikel: %1,6

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROLÜ OYNATTI

Trump’ın, Rusya’ya Ukrayna savaşı için verdiği “10–12 günlük süre” açıklaması, arz kesintisi endişesi yaratınca petrol fiyatı yükseldi. Ancak cuma günü gelen zayıf istihdam verisi, talep tarafında kaygı doğurdu ve Brent petrol yüzde 3,47 düşerek 69,08 dolara indi.

Haftalık bazda:

Brent petrol: %2,5 artış

Doğalgaz: %0,9 düşüş

TARIM EMTİALARINDA KARMAŞIK TABLO

Tarım tarafında ise her üründe farklı bir hikâye vardı.

Buğday: %4 düştü (Rusya'nın üretim beklentisi yükseldi)

Mısır: %2,9 arttı (Brezilya’da hasat sorunları, etanol talebi)

Pirinç: %2,9 düştü

Soya: %3,2 düştü

ICE borsasında ise en sert kayıp kakaoda:

Kakao: %9,7 düşüş

Kahve: %3,8 düşüş

Pamuk: %2,7 düşüş

Şeker: %0,6 düşüş