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 | Bengü Sarıkuş

Emtia piyasalarında sert hafta

Fed’in mesajları, Trump’ın yeni tarifeleri ve zayıf gelen istihdam verileri emtia piyasalarında sert dalgalanmalar yarattı. Özellikle bakırda yaşanan tarihi düşüş dikkat çekti.

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Emtia piyasalarında sert hafta
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:14

Haftaya yön veren gelişmelerin başında ’nın vardı. Fed, beklendiği gibi politika faizini sabit tuttu. Ancak Başkan Powell’ın, gümrük vergilerinin bazı ürünlerde fiyatlara doğrudan yansıdığını söylemesi, piyasalarda “şahin” bir hava estirdi. Bu da faiz indirimi beklentilerini şimdilik öteledi. bu açıklamalardan destek bularak değer kazandı.

Emtia piyasalarında sert hafta

TRUMP’TAN YENİ TARİFE HAMLESİ

Powell’ın konuşmasından hemen sonra Perşembe günü, Trump yönetimi ithalat tarifeleriyle ilgili yeni bir karar imzaladı. Beyaz Saray, bu adımın ticaret açığını kapatmak için atıldığını söylerken, tarifeler yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişiyor. Özellikle bazı emtia kalemlerinde sert fiyat hareketleri yaşandı.

Emtia piyasalarında sert hafta

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Haftanın en dikkat çekici verisi ise cuma günü açıklandı. Temmuz ayında tarım dışı sadece 73 bin arttı. Üstelik önceki iki ayın verileri de sert biçimde aşağı çekildi.
Mayıs: 144 binden 19 bine
Haziran: 147 binden 14 bine
Bu revizyonlar, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın sinyalini verdi. Ekonomistler artık yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi beklentisini daha yüksek sesle dile getiriyor.

Emtia piyasalarında sert hafta

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN TOPARLANDI

Fed’in şahin duruşu ve güçlü dolar, hafta boyunca değerli metaller üzerinde baskı kurdu. ve gümüş düşerken, cuma günü gelen zayıf istihdam verisi altına yeniden destek sağladı.
Haftalık performanslar:
Altın: %1 artış
Gümüş: %3 düşüş
Platin: %6,2 düşüş
Paladyum: %0,8 düşüş

Emtia piyasalarında sert hafta

TRUMP BAKIR TARİFESİNDEN GERİ ADIM ATTI, PİYASA NEFES ALDI

Trump’ın ilk açıklamasında bakıra yüzde 50 vergi getirilmesi öngörülüyordu. Ancak uygulamanın sadece bazı ürünlerle sınırlı kalması piyasada “geri adım” olarak yorumlandı. Katot, cevher ve konsantre gibi temel kalemler tarifeden muaf tutuldu. Bu gelişme:
COMEX bakır fiyatını bir günde %17 düşürdü
ABD ile Londra fiyat farkını sıfırladı
Haftalık bazda en sert düşüş yine bakırda yaşandı:
Bakır: %23,4
Çinko: %3,5
Alüminyum: %2,4
Kurşun: %2,2
Nikel: %1,6

Emtia piyasalarında sert hafta

JEOPOLİTİK GERİLİM PETROLÜ OYNATTI

Trump’ın, Rusya’ya Ukrayna savaşı için verdiği “10–12 günlük süre” açıklaması, arz kesintisi endişesi yaratınca fiyatı yükseldi. Ancak cuma günü gelen zayıf istihdam verisi, talep tarafında kaygı doğurdu ve Brent petrol yüzde 3,47 düşerek 69,08 dolara indi.
Haftalık bazda:
Brent petrol: %2,5 artış
Doğalgaz: %0,9 düşüş

Emtia piyasalarında sert hafta

TARIM EMTİALARINDA KARMAŞIK TABLO

Tarım tarafında ise her üründe farklı bir hikâye vardı.
Buğday: %4 düştü (Rusya'nın üretim beklentisi yükseldi)
Mısır: %2,9 arttı (Brezilya’da hasat sorunları, etanol talebi)
Pirinç: %2,9 düştü
Soya: %3,2 düştü
ICE borsasında ise en sert kayıp kakaoda:
Kakao: %9,7 düşüş
Kahve: %3,8 düşüş
Pamuk: %2,7 düşüş
Şeker: %0,6 düşüş

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#petrol
#abd merkez bankası
#dolar
#altın
#istihdam
#faiz kararı
#tarife
#Ekonomi
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