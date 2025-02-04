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En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
04 Şubat 2025 09:14 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:22

Türkiye’de milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı zammı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte, fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih de merakla bekleniyor. İşte detaylar...

2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni maaş düzenlemesiyle, en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.

En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman yatırılacak? - 1. Resim

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinde yapılan değişiklikle en düşük emekli maaşı resmen artırıldı. Kararda, "12.500" ifadesinin "14.469" olarak değiştirildiği belirtildi.

En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman yatırılacak? - 2. Resim

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni maaş düzenlemesiyle birlikte, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara 1.969 TL’lik maaş farkı ödemesi yapılacak. Bu fark ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya SGK yetkililerinin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş farkları ne zaman yatırılacak? - 3. Resim

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte maaş farkı ödemeleri resmen hak kazanmış oldu. Ödeme takviminin kısa süre içinde duyurulması beklenirken, emekliler fark ödemelerini maaş aldıkları banka hesaplarından takip edebilecekler.

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Kaynak: tgrthaber.com

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