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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem net rakam verdi

Milyonlarca kişi, 3 Temmuz perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamı ve akabinde belli olacak zam oranları için merakla bekliyor. Gazeteci Faruk Erdem, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili net rakam paylaştı. İşte detaylar..

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem net rakam verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 14:53

Emekli maaşı zamları 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. Gazeteci Faruk Erdem, 4 milyon emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli maaşı hakkında net rakam verdi. Haziran ayı enflasyonun yüzde 1,6 olması bekleniyor. Yılın ilk beş ayında ortaya çıkan SSK Bağkur emeklisine yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 15,10 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı Ocak ayında yapılan zamla 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem net rakam verdi

Toplam enflasyon: Yüzde 17,13
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,50
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 16,03

YASAL DÜZENLEME ŞART

Uzman gazeteci Faruk Erdem katıldığı yayında en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya çıkarıldığını hatırlattı. Faruk Erdem, yeniden en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal bir düzenlemenin gerektiğini belirtti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Faruk Erdem net rakam verdi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayındaki sistem uygulanırsa yani altı aylık enflasyon uygulanırsa 17 bin lira civarında oluyor. Ama Kabine'de bugün başka bir karar çıkar, 20 bin lira olsun denir, o başka bir şey. Ama şu anda görülen 17 bin lira civarında bir en düşük emekli maaşı. Bu yasa çıkmazsa aşağı yukarı 3-4 milyon emekli sıfır zam alacak.

Haziran ayı enflasyon tahminini de göz önünde bulundurarak emekli maaşları için yüzde 16-17 civarında bir zam oranının çıkabileceğini ifade eden Erdem, "Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5'lik bir toplu sözleşme zammı var. Onun üstüne bir enflasyon farkı gelecek. Onların da artışı yüzde 16 civarında olacak. Arada 0,30 puan 1 puan gibi bir fark oluşacak" dedi.

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#enflasyon
#emekliler
#emekli maaşları
#zam oranı
#Faruk Erdem
#Ekonomi
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