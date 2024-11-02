En düşük memur ve emekli maaşını açıkladı! 4 Kasım kritik tarih: 2025 zam oranları için tablo netleşecek

02 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:24

Yılın son çeyreğinde emeklinin, memurun gözü ocak ayında. Memur, emekli ocak 2025 maaş zammı için hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıkları yıl başında zamlanacak. Emekli maaşları da enflasyon oranına göre artacak. Gözler TÜİK'ten verilerinde. Emekli, memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Bağ-Kur ve SSK en düşük emekli maaşı kaç olacak? Faruk Erdem açıkladı.

İsa Karakaş kuruşu kuruşuna emekli zammını hesapladı! Kök maaşı bu seviyenin altında olanlara zam yok: SSK ve Bağkurlu hazırlıklı olsun

İsa Karakaş kuruşu kuruşuna emekli zammını hesapladı! Kök maaşı bu seviyenin altında olanlara zam yok: SSK ve Bağkurlu hazırlıklı olsun

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor. Konuşulan rakamlar gelen enflasyon verileri ile netleşiyor. Emekli ve memurların gözü ocak ayına çevrildi. Birkaç gün sonra temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayını kapsayan 4 aylık enflasyon belli olacak. 3 aylık enflasyon 8.92 oldu. Ancak yapılan yıl sonu enflasyon tahminleri ile emekli ve memur zammına dair hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ekonomi yazarı Faruk Erdem, memur ve emekli ocak 2025 maaş zammı ne kadar olacak, sorusuna cevap verdi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK 2025?

Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle;

"6 aylık enflasyon tahminine göre yani yıl sonu yüzde 41,5'luk orta vadeli program tahminlerden çıkarttığımız hesaplamaya göre 13,44 ile 16,5 arasında bir 6 aylık enflasyon bekliyoruz. Yani 15-16 civarında diyebiliriz. Dolayısıyla bu SSK ve Bağkurlunun enflasyon artışını gösteriyor.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI

Emekli sandığında ise durum farklı. Orada enflasyon farkı konulacak. Toplu sözleşme artışı var. Dolayısıyla orada da 9'la 13 arasında bir fark oluşuyor.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Refah Payı hariç bunları söylüyorum. Refah Payı gelir mi gelmez mi? Bu da tartışılıyor. Ocak ayında yapılmıştı, zamlar eşitlenmişti. Bütün bunlar 3 Ocak'ta belli olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE KAÇ ZAMLANACAK?

Bu artışlara göre en düşük memur maaşı da 43.000 lirayı geçmiş olacak. Bu maaşlar evli, eşi çalışmayan, 0 - 6 yaş grubunda iki çocuğu olan memurlara göre hazırlanıyor. Burada söylediğimiz bazı rakamlar bazıları için gerçek maaşı olmayabilir ama şartlar her memur için spesifik değişiyor. Ama benim tahminim yani yüzde 20'ler ve 25'leri bulabilecek bir artıştan da bahsediyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Bir de taban maaş artışı var. Biliyorsun 12.500 liralık bir taban maaş var. Emekliler için 10.000 liradan 12.500 liraya çıkmıştı. Bunun da üzerinde çalışılıyor. 15.000 liraya çıkacağı konusunda bir görüş birliği de var. Tabii özellikle refah payı ve taban maaş artışı için 3 Ocak'tan sonra Meclisten bir yasa çıkması gerekiyor. Yani enflasyon artışı tabii olarak yapılıyor ama üstünde yapılacak artışlar için bir yasal düzenleme gerekiyor. O da zaten emeklilerin maaş alma günlerine yetiştiriliyor.

Biz 13 - 16 arasında bir enflasyon artışı 20-25 arasında da refah payıyla bir emekli maaş artışı bekliyoruz."

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 4 aylık enflasyon artış oranı netleşmiş olacak. 3 Ocak Çarşamba günü ise TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte belli olacak 6 aylık enflasyon artışı oranında emekli maaşları zamlanacak.