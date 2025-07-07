En pahalı lahmacun o şehirde! 2025 ilk çeyreğinin lahmacun endeksi açıklandı!

Research İstanbul tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi’ne göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı lahmacunu hangi şehirlerde? Ortalama lahmacun fiyatı ne kadar? İşte Türkiye'de lahmacun piyasası...

Research İstanbul tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi’ne göre, Türkiye genelinde Haziran 2025 itibarıyla ortalama lahmacun fiyatı 123,24 TL’ye ulaştı.

Ortalama lahmacun fiyatı 123,24 lira oldu ve haziran ayındaki artışı sınırlı kaldı. Yüzde 1,22 oranındaki zam, TÜFE'nin altında gerçekleşti. Yılın ilk aylarında özellikle ocak ayıda yüzde 6,1'e çıkan zam oranları yaz aylarında gittikçe yavaşladı. Yani lahmacun zammı yıl içinde ikinci kez resmi enflasyonun gerisinde kalmış oldu.

Haziran ayında en yüksek artış ise Konya'da yaşandı. Konya'da lahmacun fiyatı yüzde 3,8 artış ile 83,67 liraya yükseldi. Bu oran Türkiye'de görülen en yüksek oran oldu. Ancak yine de Türkiye'deki en ucuz lahmacuna ev sahipliği yapıyor.

Mersin'de lahmacun 183 liraya yükselerek en yüksek fiyatlı şehirlerden biri oldu. Lahmacun için marka şehirlerden biri olan Gaziantep'te ise beklenmeyen bir şekilde lahmacun fiyatları 2,8 oranında geriledi.