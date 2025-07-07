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 | Bengü Sarıkuş

En pahalı lahmacun o şehirde! 2025 ilk çeyreğinin lahmacun endeksi açıklandı!

Research İstanbul tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi’ne göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı lahmacunu hangi şehirlerde? Ortalama lahmacun fiyatı ne kadar? İşte Türkiye'de lahmacun piyasası...

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En pahalı lahmacun o şehirde! 2025 ilk çeyreğinin lahmacun endeksi açıklandı!
KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 17:20

Research İstanbul tarafından hazırlanan Endeksi’ne göre, Türkiye genelinde Haziran 2025 itibarıyla ortalama lahmacun fiyatı 123,24 TL’ye ulaştı.

En pahalı lahmacun o şehirde! 2025 ilk çeyreğinin lahmacun endeksi açıklandı!

Ortalama lahmacun fiyatı 123,24 lira oldu ve haziran ayındaki artışı sınırlı kaldı. Yüzde 1,22 oranındaki zam, TÜFE'nin altında gerçekleşti. Yılın ilk aylarında özellikle ocak ayıda yüzde 6,1'e çıkan zam oranları yaz aylarında gittikçe yavaşladı. Yani lahmacun zammı yıl içinde ikinci kez resmi enflasyonun gerisinde kalmış oldu.

En pahalı lahmacun o şehirde! 2025 ilk çeyreğinin lahmacun endeksi açıklandı!

Haziran ayında en yüksek artış ise Konya'da yaşandı. Konya'da lahmacun fiyatı yüzde 3,8 artış ile 83,67 liraya yükseldi. Bu oran Türkiye'de görülen en yüksek oran oldu. Ancak yine de Türkiye'deki en ucuz lahmacuna ev sahipliği yapıyor.

En pahalı lahmacun o şehirde! 2025 ilk çeyreğinin lahmacun endeksi açıklandı!

Mersin'de lahmacun 183 liraya yükselerek en yüksek fiyatlı şehirlerden biri oldu. Lahmacun için marka şehirlerden biri olan Gaziantep'te ise beklenmeyen bir şekilde lahmacun fiyatları 2,8 oranında geriledi.

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