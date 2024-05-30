En zengin kadınların listesi açıklandı! Kim Kardashian ve Kylie Jenner'ın servetini duyan inanamadı

30 May 2024 11:51 - Güncelleme : 30 May 2024 11:51

Haluk Levent, Filistin'de ölen 16 bin çocuk için Arapça şarkı söyledi

Haluk Levent, Filistin'de ölen 16 bin çocuk için Arapça şarkı söyledi

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, kendi servetini kazanan ABD'nin en zengin kadınlarını açıkladı. Listede, birçok ünlü kadın da yer aldı.

Forbes'in açıkladığı listede ABD'nin en zengin kadını, Amerika'nın en büyük yapı malzeme distribütörlerinden biri olan ABC Supply'ın başkanı Diane Hendrick oldu.

ÜNLÜLERİN SERVETLERİNİ DUYAN İNANAMADI

Girişimleri ve sektördeki başarılarıyla servetini artıran kadınları sıralayan Forbes'un listesinde birçok ünlü isim yer aldı.

Ünlü sunucu Oprah Winfrey, 3 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.

MODA İKONU YİNE ZİRVEDE

Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, 1,7 milyar dolarlık servetiyle 21. sırada yer aldı.

MARKALARIYLA LİSTEYE GİRDİ

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan Rihanna 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde. Şarkıcı, listede 23. sıraya yerleşmeyi başardı.

REKOR KRALİÇESİ DE SERVETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in serveti ise 1,3 milyar dolar.

BEYONCE 45. SIRADAN GİRDİ

Son olarak Renaissance adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 45. sırada. Forbes'a göre şarkıcının toplam serveti 760 milyon dolar.

KYLIE JENNER’IN MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATIYOR

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, bu yıl da listede. Jenner, 710 milyon dolarlık servetiyle 47. sırada yer aldı.

BALLAD'LARIN KRALİÇESİ DE LİSTEDE

2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan şarkıcı Celine Dion, 550 milyon dolarlık servetiyle 59. sırada.