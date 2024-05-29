Sevda Türküsev'den Hadise'nin sahne kıyafetine sert tepki! "10.yıl marşını söylerken bari yapmayın!"

29 May 2024 11:51 - Güncelleme : 29 May 2024 11:55

Sahne kıyafetleriyle sürekli gündem olan Hadise, önceki günkü konseriyle sosyal medyayı salladı. Mayo benzeri bir kıyafetle sahne alan Hadise, elinde Türk bayrağını alıp 10.yıl marşını söylemesi tepkilere neden oldu.

SEVDA TÜRKÜSEV'DEN HADİSE'NİN SAHNE KIYAFETİNE SERT TEPKİ!

Tepkilerden biri de gazeteci Sevda Türküsev'den geldi. Türküsev, "Atatürk'ün getirdiği özgürlük bu değil" ifadelerinin yer aldığı bir video yayınladı. Türküsev, sosyal medyada paylaştığı videoda Hadise'nin kıyafetinin şu sözlerle tepki gösterdi:

"Keşke HADİSE o konserde 10. yıl marşını söylemez olaydı. Kendilerinin kostüm diye nitelendirdileri fakat çoğunluğun bikini altı ya da iç çamaşırı diye nitelendirdiği o kıyafetle olmadı ! “Çıktık açık alınla” diye başlıyor marş, o açıklığı bunlar yanlış anlamışlar!"

Öte yandan Hadise'ye Sinan Akçıl gibi şarkıcılarda tepki gösterdi. Ancak tepkiler aslında Hadise'nin tercih ettiği kıyafete değil, kıyafetle Türk Bayrağını taşıması ve 10.yıl marşına geldi. 38 yaşındaki Hadise, sosyal medyada yer alan bu tepkilere henüz bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.