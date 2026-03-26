Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Enerji krizi tarımı vurdu: Çiftçiye tam 877 milyon Euro destek! İşte ülke ülke listesi

Avrupa Birliği'nde (AB) tarım sektörü, Orta Doğu’daki gelişmelerden kaynaklanan enerji fiyatlarındaki hızlı artıştan doğrudan etkilenirken çok sayıda üye ülke çiftçilerine çeşitli alanlarda destek sağlamak üzere adımlar atıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 13:08

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu’daki askeri gerilim, karşılıklı misillemelerle devam ediyor. Bu durum başta küresel enerji piyasalarında artışa ve tedarik zincirlerinde kesintilere neden olurken AB’de tarımsal üretim maliyetlerini de artırıyor.

AB'de toplam 9,1 milyon çiftlik bulunuyor. Bu sektördeki çeşitli faaliyetlerde yaklaşık 17 milyon kişi çalışıyor. Tarımı hayati bir sektör olarak gören AB ülkeleri, bu alana Ortak Tarım Politikası (CAP) aracılığıyla önemli ölçüde kaynak sağlıyor. Çiftçiler, doğrudan destekler, kırsal kalkınma, iklim eylemi ve doğal kaynak yönetimi için çeşitli program ve imkanlardan faydalanıyor. Mevcut AB bütçesi kapsamında çiftçilere yılda yaklaşık 38 milyar avro doğrudan ödeme, 13 milyar avro civarında kırsal kalkınma desteği ve 3 milyar avroya yakın ürün desteği veriliyor.

Mazot, elektrik ve doğal gaz gibi enerji girdilerine yüksek bağımlılığı olan tarım sektöründe bu ürünlerin fiyatlarındaki artış doğrudan üretim maliyetlerine yansıyor.

Halihazırda petrol fiyatları, İran’daki gerginliğin tırmanmasından önceki seviyelere göre yüzde 40, doğal gaz fiyatları ise Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF'de yaklaşık yüzde 80 daha yüksek seviyede bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa’da çiftçiler için vazgeçilmez olan mazot fiyatlarını da yukarı taşıdı. Üye ülkeler arasında uygulanan vergiler nedeniyle farklılıklar bulunsa da gerilim öncesinde AB genelinde dizelin ortalama fiyatı 1,59 avro düzeyindeyken bu rakam 1,95 avroya çıktı. Yaklaşık yüzde 23’lük bu artış, çiftçilerin maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti.

Özellikle sulama, seracılık ve mekanizasyon yoğun üretim yapan çiftçiler, artan enerji maliyetlerinden ciddi şekilde etkileniyor.

KonuDetay
Askeri Gerilim BaşlangıcıABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları
Mevcut DurumKarşılıklı misillemelerle devam ediyor.
Küresel EtkilerKüresel enerji piyasalarında artış, tedarik zincirlerinde kesintiler.
AB Tarım Sektörüne EtkileriTarımsal üretim maliyetlerinde artış.
AB Tarım Sektörü Büyüklüğü9,1 milyon çiftlik, yaklaşık 17 milyon çalışan.
AB Tarım PolitikasıOrtak Tarım Politikası (CAP) aracılığıyla önemli kaynak sağlanıyor. Çiftçiler doğrudan destekler, kırsal kalkınma, iklim eylemi ve doğal kaynak yönetimi programlarından faydalanıyor.
Mevcut AB Bütçesi Kapsamındaki Çiftçi Destekleri (Yıllık Yaklaşık)38 milyar avro doğrudan ödeme, 13 milyar avro kırsal kalkınma desteği, 3 milyar avroya yakın ürün desteği.
Artan Maliyetlerin KaynağıMazot, elektrik ve doğal gaz gibi enerji girdilerine yüksek bağımlılık.
Enerji Fiyatlarındaki Artış (Gerilim Öncesine Göre)Petrol fiyatları: %40 artış.
Doğal gaz fiyatları (TTF): Yaklaşık %80 artış.
Mazot Fiyatındaki Artış (AB Genelinde Ortalama)Gerilim öncesi: 1,59 avro.
Mevcut: 1,95 avro.
Yaklaşık %23 artış.
En Çok Etkilenen Üretim TürleriSulama, seracılık ve mekanizasyon yoğun üretim yapan çiftçiler.

GÜBRE İÇİN ÇİFTE KRİZ

Gübre piyasası, artan enerji fiyatları ile tedarik kesintisinin bir araya geldiği "çifte krizle" karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntıların, tarımda temel gübreleme dönemlerinden biri olan ilkbahar başındaki uyanış sürecinde yaşanması durumu daha da zorlaştırdı.

Gübre üretiminde temel girdi olan doğal gaz fiyatındaki artış, gübre fiyatlarına doğrudan yansıdı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, küresel nitratlı gübre arzının yüzde 38’ini, fosfatlı gübre arzının ise yüzde 20’sini kesintiye uğrattı. Yaşanan kriz nedeniyle AB ülkeleri, enerji maliyetlerini sübvanse etmek ve gıda arz güvenliğini korumak amacıyla kapsamlı önlem paketleri üzerinde çalışmaya başladı.

AB Komisyonu, çiftçilerin artan girdi maliyetlerine karşı desteklenmesi için Ortak Tarım Politikası araçlarının daha esnek kullanılabileceğine işaret ediyor. Komisyon ayrıca, ithal gübreye bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif gübre kullanımını teşvik eden ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen planlar üzerinde çalışıyor. AB ülkelerinin liderleri ise geçen hafta Brüksel'de düzenledikleri zirvede, elektrik vergilerinin düşürülmesi, şebeke ücretlerinin azaltılması ve devlet yardımlarının genişletilmesi gibi önlemleri gündeme aldı.

AB düzeyinde ilk somut adımlar, tarım sektörünün enerji maliyetlerini dolaylı olarak düşürmeye yönelik oldu. Öte yandan, üye ülkeler tarım sektörüne yönelik doğrudan destekleri hızla devreye alıyor.

KonuAçıklama
Piyasa DurumuGübre piyasası, artan enerji fiyatları ve tedarik kesintisiyle 'çifte kriz' yaşıyor. Bu durum, tarımda önemli bir dönem olan ilkbahar başındaki uyanış sürecinde yaşanmasıyla daha da zorlaştı.
Fiyat Artışının NedeniGübre üretiminde temel girdi olan doğal gaz fiyatındaki artış, gübre fiyatlarına doğrudan yansıdı.
Tedarik KesintisiHürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, küresel nitratlı gübre arzının %38'ini, fosfatlı gübre arzının ise %20'sini kesintiye uğrattı.
AB'nin Aldığı ÖnlemlerAB ülkeleri, enerji maliyetlerini sübvanse etmek ve gıda arz güvenliğini korumak amacıyla kapsamlı önlem paketleri üzerinde çalışıyor.
Ortak Tarım PolitikasıAB Komisyonu, çiftçileri desteklemek için Ortak Tarım Politikası araçlarının daha esnek kullanılabileceğini belirtiyor.
Alternatif Üretim ve Maliyet DüşürmeKomisyon, ithal gübreye bağımlılığı azaltmak için alternatif gübre kullanımını teşvik eden ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen planlar üzerinde çalışıyor.
Liderlerin Gündemi (Brüksel Zirvesi)AB liderleri, elektrik vergilerinin düşürülmesi, şebeke ücretlerinin azaltılması ve devlet yardımlarının genişletilmesi gibi önlemleri görüştü.
AB Düzeyinde İlk AdımlarTarım sektörünün enerji maliyetlerini dolaylı olarak düşürmeye yönelik adımlar atıldı.
Doğrudan DesteklerÜye ülkeler, tarım sektörüne yönelik doğrudan destekleri hızla devreye alıyor.

İSPANYA

İspanya, Orta Doğu’daki çatışmaların etkilerine karşı tarım ve hayvancılığı destekleyecek kapsamlı bir paket açıkladı. Madrid yönetimi tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, tarım ve hayvancılık sektörüne toplam 877 milyon avro destek sağlanacak.

Pakette, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve balıkçılar için litre başına 20 avro sentlik yakıt sübvansiyonu öngörülürken gübre alımlarına yönelik doğrudan destekler de yer alıyor.

Ayrıca elektrikte KDV oranı yüzde 21’den yüzde 10’a düşürülerek tarımsal sulama ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Hükümet, güneş panelleri ve ısı pompalarına yönelik vergi teşvikleriyle tarımda enerji dönüşümünü hızlandırmayı planlıyor.

ÜlkeAçıklamaDestek MiktarıDetaylar
İspanyaOrta Doğu'daki çatışmaların etkilerine karşı tarım ve hayvancılığı destekleyecek kapsamlı paket877 milyon avro
  • Çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve balıkçılar için litre başına 20 avro sentlik yakıt sübvansiyonu.
  • Gübre alımlarına yönelik doğrudan destekler.
  • Elektrikte KDV oranının %21'den %10'a düşürülmesi (tarımsal sulama ve üretim maliyetlerini azaltma hedefiyle).
  • Güneş panelleri ve ısı pompalarına yönelik vergi teşvikleriyle tarımda enerji dönüşümünü hızlandırma.

İTALYA

İtalya’da hükümet, çiftçilerin en önemli girdilerinden biri olan akaryakıtta geçici vergi indirimi uygulamasına geçti. Alınan kararla dizel ve benzinde litre başına yaklaşık 25 sentlik indirim sağlandı.

Bu uygulamanın tarım ve taşımacılık sektörlerindeki maliyet baskısını kısa vadede hafifletmesi bekleniyor. Hükümet ayrıca fiyat spekülasyonlarını önlemeye yönelik denetimleri artırdı.

ÜlkeUygulamaDetaylarBeklenen EtkiEk Önlemler
İtalyaAkaryakıtta Geçici Vergi İndirimiDizel ve benzinde litre başına yaklaşık 25 sent indirim.Tarım ve taşımacılık sektörlerindeki maliyet baskısını kısa vadede hafifletmesi bekleniyor.Fiyat spekülasyonlarını önlemeye yönelik denetimlerin artırılması.

YUNANİSTAN

Yunanistan da tarım sektörünü doğrudan hedefleyen destekler açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Hükümet tarafından duyurulan yaklaşık 300 milyon avroluk paket kapsamında çiftçilere motorin için litre başına 16 sent sübvansiyon sağlanırken gübre alımlarında yüzde 15’e kadar destek verileceği bildirildi.

Bu adımların özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin artan maliyetler karşısında ayakta kalmasını sağlaması hedefleniyor.

ÜlkeSektörDestek Miktarı (Avro)Destek DetaylarıHedef Kitle
YunanistanTarım300 milyonÇiftçilere motorin için litre başına 16 sent sübvansiyon, gübre alımlarında yüzde 15'e kadar destekKüçük ve orta ölçekli üreticiler

FRANSA

Fransa ise daha hedefli ve sınırlı süreli destek mekanizmalarıyla tarım sektörünü korumayı tercih ediyor.

Hükümet, çiftçilere doğrudan yakıt sübvansiyonu yerine kredi imkanları, sosyal prim ertelemeleri ve vergi kolaylıkları sağlayarak maliyet baskısını hafifletmeye çalışıyor.

Mevcut kriz nedeniyle nakit akışı sıkıntısı çeken çiftçilere daha fazla esneklik sağlamak amacıyla bankalar ve dağıtımcılarla sektör çapında bir anlaşma üzerinde de çalışılıyor.

Fransa’da yetkililer, geniş kapsamlı yakıt sübvansiyonlarının enflasyonu artırabileceği uyarısında bulunurken desteklerin daha çok üretim kapasitesini korumaya odaklandığını belirtiyor.

ÜlkeDestek MekanizmasıUygulanan YöntemlerGerekçe/Amaç
FransaHedefli ve sınırlı süreli destekKredi imkanları, sosyal prim ertelemeleri, vergi kolaylıklarıMaliyet baskısını hafifletmek, nakit akışı sıkıntısı çeken çiftçilere esneklik sağlamak, üretim kapasitesini korumak
Bankalar ve dağıtımcılarla sektör çapında anlaşmaMevcut kriz nedeniyle nakit akışı sıkıntısı çeken çiftçilere daha fazla esneklik sağlamak
Geniş kapsamlı yakıt sübvansiyonlarına karşı uyarı Enflasyonu artırabileceği endişesi

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.